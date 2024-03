Notte degli Oscar 2024, dove vedere in diretta la cerimonia

La 96ª Notte dei Premi Oscar , condotta per la quarta volta dal popolare presentatore e comico Jimmy Kimmel , sarà trasmessa in diretta dal Dolby Theatre di Los Angeles domenica 10 marzo con uno speciale condotto da Alberto Matano , in onda in chiaro su Rai1 e in streaming su RaiPlay a partire dalle ore 23.30 . Negli Stati Uniti la cerimonia di premiazione sarà trasmessa in diretta sulla ABC dalle ore 19, intorno all’una di notte italiana e un’ora in anticipo rispetto all’usuale appuntamento con la consegna dei riconoscimenti dell’Academy. Da Roma, dallo studio 3 di Via Teulada, Matano seguirà e commenterà la diretta insieme a Stefania Sandrelli, Gabriele Muccino, Claudia Gerini, Ambra Angiolini, Claudio Santamaria, Antonio Monda e Paola Jacobbi. Collegato dal red carpet degli Academy Awards ci sarà l’inviato del Tg1 Paolo Sommaruga, che intervisterà le star internazionali presenti alla magica serata. Al Dolby Theatre, inoltre, Vanessa Hudgens , in compagnia dell’attrice e ballerina Julienne Hough, accoglierà i protagonisti della notte delle stelle sotto i riflettori del Red Carpet Show, la diretta di trenta minuti che precede l’inizio ufficiale dell’evento.

LE ESIBIZIONI DELLA SERATA

Altre star si esibiranno nelle cinque canzoni candidate agli Oscar 2024. Per il film Barbie, Billie Eilish e Finneas O’Connell eseguiranno What Was I Made For?, mentre Ryan Gosling e Mark Ronson interpreteranno I’m Just Ken. John Batiste si esibirà nel brano It Never Went Away tratto dal documentario American Symphony di Netflix, Becky G debutterà alla cerimonia con la canzone The Fire Inside tratta da Flamin’Hot e Scott George e gli Osage Singers interpreteranno la canzone tribale in lingua Osage Wahzhazhe (A Song for My People) tratta da Killers of the Flower Moon.