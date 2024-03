Notte degli Oscar 2024, i film candidati e quello che c'è da sapere

Sta per arrivare la notte più importante di Hollywood. Domenica 10 marzo dal Dolby Theatre di Los Angeles verrà trasmessa in diretta, presentata per la quarta volta da Jimmy Kimmel, la cerimonia di consegna degli Academy Awards. Ecco tutto quello che dobbiamo sapere sull’evento più atteso dello showbiz, ricordando che nella cinquina di titoli della categoria Miglior Film Internazionale c’è la pellicola di Matteo Garrone “Io capitano”

L’ora locale statunitense è la seguente: 19:00 ET (un'ora prima del solito. Da noi, in Italia, sarà l’1 di notte) L'edizione 2024 verrà presentata per la quarta volta da Jimmy Kimmel.

Il conto alla rovescia sta quasi per cominciare: manca poco, finalmente, alla cerimonia di consegna degli Academy Awards, meglio conosciuti con il nome di Oscar . La notte più importante di Hollywood sarà quella di domenica 10 marzo. Proprio in questa data, dal Dolby Theatre di Los Angeles (dove la cerimonia si tiene dal 2002) verrà trasmessa in diretta su Abc la notte delle stelle (con buona pace del 10 agosto, la notte di San Lorenzo…).

Il biopic sul padre putativo della bomba atomica firmato da Christopher Nolan, Oppenheimer, è in testa con ben 13 nomination, seguito da Povere creature! (titolo originale: Poor Things) con Emma Stone, che ha ottenuto 11 nomination, Killers of the Flower Moon con 10 nomination, e Barbie con 8 candidature.

Chi sono i nominati agli Oscar

Nella categoria Miglior Film, i titoli nominati includono American Fiction di diretto da Cord Jefferson, Anatomia di una caduta (Anatomie d'une chute, in inglese Anatomy of a Fall) di Justine Triet, Barbie, The Holdovers - Lezioni di vita di Alexander Payne, Killers of the Flower Moon, Maestro, Oppenheimer, Past Lives di Celine Song, Povere creature! (Poor Things) e La zona d'interesse (The Zone of Interest), scritto e diretto da Jonathan Glazer (adattamento cinematografico del romanzo omonimo del 2014 scritto da Martin Amis).

Per quanto riguarda la categoria Miglior Attore, troviamo Bradley Cooper per Maestro, Colman Domingo per Rustin (pellicola incentrata sulla figura dell'attivista Bayard Rustin e il suo contributo all'organizzazione della grande marcia su Washington), Paul Giamatti per The Holdovers - Lezioni di vita, Cillian Murphy per Oppenheimer e Jeffrey Wright per American Fiction.

Nella categoria Miglior Attrice, ci sono Annette Bening per Nyad - Oltre l'oceano (film tratto dall'autobiografia Find a Way della nuotatrice Diana Nyad), Lily Gladstone per Killers of the Flower Moon, Sandra Hüller per Anatomia di una caduta, Carey Mulligan per Maestro ed Emma Stone per Povere creature!