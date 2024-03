Hollywood resta una città per vegliardi. Martin Scorsese 81 anni, Hayao Miyazaki 83, Wim Wenders 78: ma l'età dei candidati non sembra essere un problema in vista della notte delle stelle del 10 marzo. In controtendenza con Quentin Tarantino che l'anno scorso, al compimento del 60esimo anno, ha annunciato che il suo decimo film sarà anche l'ultimo, Killers of the Flower Moon, Il Ragazzo e l'Airone e Perfect Days, firmati da tre registi ben oltre l'età della pensione, sono in corsa per una o più statuette ai prossimi Academy Awards. Miyazaki è candidato per il miglior lungometraggio a cartoni animati: se, come prevedibile, la prima pellicola del mago dell'animazione giapponese dal 2013, anno in cui annunciò il ritiro dal cinema, vincerà l'Oscar, il suo autore sarà di due decenni il più vecchio nella storia della sua categoria. Killers of the Flower Moon è in corsa per ben 10 statuette tra cui quella per il miglior film mentre Scorsese è il candidato alla regia finora più anziano.