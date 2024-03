Oscar, Ryan Gosling aiutato da Eva Mendes e figlie per I'm Just Ken

Il divo ha rivelato in esclusiva al magazine americano People che la sua famiglia ha collaborato con lui per prepararlo alla performance della canzone di Barbie tenuta durante la cerimonia di premiazione degli Academy Awards. Ai microfoni di People alla prima mondiale di “The Fall Guy” al SXSW di Austin martedì 13 marzo, Gosling, 43 anni, ha parlato di come ha ricevuto consigli fondamentali da sua moglie e dalle loro figlie, Esmeralda Amada, 9 anni, e Amada Lee, 7 anni

Ai microfoni di People in occasione della prima mondiale del suo nuovo film The Fall Guy al SXSW di Austin, in Texas, martedì 13 marzo, Gosling , 43 anni, ha parlato di come ha ricevuto consigli fondamentali da sua moglie Eva Mendes, 50 anni, e dalle loro figlie, Esmeralda Amada, 9 anni, e Amada Lee, 7 anni.

Gosling: "Mi hanno dato alcuni consigli e appunti, tutti ottimi"



"È stato fantastico", ha rivelato la star di Barbie a People. "È stato così divertente perché sono venute alla prova generale il giorno prima e quindi erano in prima fila”, svela l’attore parlando della sua dolce metà e delle loro due bambine.

"Mi hanno dato alcuni consigli e appunti, tutti ottimi", continua. "Sono state una parte così importante per me per questo film… è stato innanzitutto l'interesse delle mie ragazze per Barbie e il disinteresse per Ken a farmi entrare in questo personaggio. È stato bello averle lì alla fine”, ha detto l’attore canadese.

Ricordiamo che Gosling è stato uno dei grandi protagonisti della Notte degli Oscar, andata in scena lo scorso 10 marzo, proprio grazie al momento i cui ha eseguito I’m Just Ken sul palco del Dolby Theatre di Hollywood.

La 96ª edizione degli Academy Awards ha visto proprio in quel suo “numero” un esempio dei momenti top dell’evento.