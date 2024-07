Giorgio Armani compie 90 anni: i look più iconici della sua maison

Lo stilista italiano famoso in tutto il mondo è nato l'11 luglio 1934 a Piacenza per poi trasferirsi a Milano, dove ha iniziato a lavorare come commesso per la Rinascente. Nel 1965 venne assunto da Nino Cerruti per ridisegnare la moda del marchio Hitman. Nel 2024 Re Giorgio festeggia anche 50 anni del suo marchio: il suo nome apparve nell'universo della moda per la prima volta nel 1974, quando nacque la linea di capi in pelle Armani by Sicons