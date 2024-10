Paris Fashion Week, la sfilata di Balenciaga Spring/Summer 2025. FOTO

12/14 ©Getty

Il corpo come destinazione finale di capi e accessori che significano tante cose, come tavolozza che unisce molti mondi. Quasi uno scaffale dove appoggiare, mettere uno sopra l'altro, giacche, borse, felpe... C'è sempre un criterio nei look stratificati di Demna. Stratificazione di idee e non di capi. I modelli sfilano col berretto calato sul volto per non guardare fuori e non mostrarsi