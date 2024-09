Mina e Balenciaga, la coppia che non ti aspettavi

È una delle collaborazioni più inaspettate dell’anno. Dalla canzone con Blanco alla creazione di una capsule collection con un brand rivoluzionario, Mina non smette di sorprendere il suo pubblico. La collezione sarà anche il biglietto ufficiale per ascoltare in anteprima uno dei brani del suo nuovo album in uscita a novembre

Ci sono voci che non potranno mai restare in silenzio e sicuramente tra queste c’è quella di Mina. Un mito per tantissime generazioni, dai boomer alla Gen Z tutti amano la tigre di Cremona. Un personaggio in grado di adattarsi, reinventarsi ed essere sempre un passo avanti alle tendenze. Perché Mina è tendenza. Un’icona di musica e moda. A novembre uscirà il suo nuovo album e per presentarlo al grande pubblico Mina ha deciso di sperimentare qualcosa di nuovo. Una collaborazione con il marchio Balenciaga . È la prima volta che la cantante utilizza un brand per il merchandising di un suo lavoro e infatti il 19 settembre, oltre che vedere il risultato di questa unione artistica, sarà possibile ascoltare in esclusiva il primo estratto dal suo album: “ L’amore vero ”.

La collezione

Un microfono, il fumo di una sigaretta, gli occhiali con lente scura e una voce inimitabile. Questa è Mina. Una volta tolti gli occhiali però non perde il suo essere grande, grande. Con il suo modo di truccare gli occhi la signora della musica italiana ha fatto la storia, creando un vero e proprio stile da seguire ancora oggi. Per Demna, infatti, era fondamentale ideare una collezione che riuscisse a omaggiare in modo adeguato questa leggenda creando qualcosa di iconico. L’oggetto perfetto: un occhiale da sole con la forma della lente ispirata al trucco della diva. All’interno la firma dell’artista incisa con il laser insieme a un QR Code esclusivo per sbloccare in anteprima L’amore vero. Altro capo di punta della collezione è la t-shirt in edizione limitata. Una maglietta nera con stampato davanti il volto di Mina e sul retro la lista completa dei suoi 106 album. L’etichetta, come gli occhiali, offre la possibilità di accedere alla canzone attraverso un chip NFC (Near Field Communications).

L’amore dei giovani per Mina

Ma perché i giovani amano così tanto un’artista che si è ritirata dalle scene da mezzo secolo? La risposta la troviamo nella sua capacità di andare oltre al ruolo di artista e di essere riuscita a diventare un simbolo di forza, coraggio e avanguardia. Di recente è stata pubblicata una classifica delle artiste più ascoltate su Spotify in Italia e in vetta si trovano Annalisa, Elodie, le cantanti del momento, e Mina dimostrando ancora una volta di essere la regina della musica. Un famoso jazzista americano Kenny Barron alla domanda chi fosse la migliore cantante di jazz ha risposto: "E' una cantante italiana...che non è una cantante di standard jazz. Ma è la più brava di tutte. Si chiama Mina".