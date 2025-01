Ieri, in un tribunale di Los Angeles, Rihanna ha sostenuto il compagno e padre dei suoi due figli, A$AP Rocky , accusato di un’ aggressione a mano armata che sarebbe avvenuta il 6 novembre 2021 in una strada di Hollywood, in California. Circondata dalle guardie del corpo e seduta tra la madre e la sorella del rapper, la popstar ha assistito alla seconda udienza sul caso. Secondo la presunta vittima, Terell Ephron (noto come A$AP Relli), dopo un litigio A$AP Rocky (nome d’arte di Rakim Mayers) avrebbe estratto un’arma 9 millimetri semiautomatica e avrebbe esploso alcuni colpi contro di lui, che sarebbe stato colpito alla mano sinistra. Ephron avrebbe allora chiamato in soccorso Illijah Ulanger (noto com A$AP Illz), un altro membro del collettivo A$AP Mob. In caso di condanna, A$AP Rocky rischia fino a 24 anni di carcere.

L'ARMA MAI TROVATA E IL PRESUNTO TENTATIVO DI ESTORSIONE

L’arma non è mai stata trovata. A$AP Rocky ha ammesso di aver sparato due colpi di avvertimento, ma solo per interrompere una rissa tra Ephron e Ulanger. Il rapper avrebbe inoltre recuperato la pistola sul set di un video girato nel 2021 con Rihanna allo scopo di scoraggiare eventuali aggressioni, pertanto l'arma non sarebbe stata in grado di sparare proiettili veri. Secondo l’avvocato dell’artista, il giorno della presunta aggressione sette agenti avrebbero cercato i bossoli, ma non li avrebbero trovati. Ephron ha poi sostenuto di aver subito ritorsioni, minacce di morte e danni economici per aver denunciato A$AP Rocky. Durante l’udienza sono stati mostrati sia sequenze delle telecamere di sorveglianza, che riprendono A$AP Rocky con un’arma, il botto di due colpi e un lampo dalla pistola, sia le accuse di tentato omicidio inviate da Ephron al rapper dopo la presunta aggressione. “Perché vai in giro a dire che ti ho sparato?”, si legge nella risposta di A$AP Rocky. “Vuoi estorcermi dei soldi”. Il rapper aveva subito un fermo nel 2022. Per il suo legale, il caso non esiste ed Ephron intenderebbe soltanto ottenere un guadagno.