Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli a vedere Roma - Juve

Domenica 5 maggio, ad assistere al match di Serie A Roma - Juventus (finito 1 a 1), c'erano due tifosi speciali: gli attori Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli. Insieme dal 2021, sebbene mai abbiano ufficializzato quella relazione, ormai da tempo non si nascondono più. E, la loro presenza allo Stadio Olimpico, è un'ulteriore conferma di quanto quella relazione sia solida.

Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli allo stadio

Ci hanno provato, Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli, a passare inosservati. Ma i tifosi presenti a Roma - Juve non hanno potuto fare a meno di notarli, e di fotografarli. I due attori sono entrati dall'ingresso riservato agli abbonati "Colosseo superior" e si sono poi seduti in tribuna d'onore. Scamarcio, per la verità, non è un tifosissimo della Roma (a differenza di Damiano dei Maneskin, anche lui visto di recente allo stadio insieme a Dove Comeron): nel suo cuore c'è la Fidelis Andria, la squadra della città in cui è nato, e in cui ha militato quando era un'ala e sognava di diventare un calciatore. Tuttavia, sul set di Third Person diretto da Tom Higgins, interpretava un tifoso della Roma. Tifosa nella vita è invece Benedetta Porcaroli (FOTO), che da bimba ha posato al fianco di Francesco Totti e che - spesso - indossa la maglia giallorossa.