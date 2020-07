Riccardo Scamarcio e Angharad Wood sono diventati genitori

La piccola è nata in un ospedale di Roma. Ancora nessuna indiscrezione sul nome. L'attore pugliese diventa così papà per la prima volta. Durante la gravidanza Scamarcio e la compagna, manager di un'agenzia di attori, hanno sempre mantenuto il massimo riserbo

Riccardo Scamarcio e la compagna Angharad Wood sono diventati genitori di una bambina: l’attore pugliese a 40 anni è diventato padre per la prima volta. Per Angharad Wood, 46enne manager di un’agenzia di attori e scrittori, si tratta invece della seconda bimba, dopo quella avuta da una precedente relazione. A darne notizia è il settimanale Diva e Donna che li ha fotografati all’uscita dell’ospedale romano dove è nata la piccola. Sul nome della bambina al momento non è trapelata nessuna indiscrezione. Gli scatti pubblicati dal magazine ritraggono Scamarcio all’uscita dall’ospedale, dove è andato a prendere la mamma e la neonata accompagnato dal fratello.