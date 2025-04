Harry Potter, Nick Moran operato d'urgenza per una lesione al collo

L'infortunio ha finito per influenzare alcuni dei meccanismi che controllano la parola e le gambe. Ora, dopo un delicato intervento chirurgico, è in fase di recupero

Nick Moran, 55 anni, è ora in fase di recupero, a casa sua . Tuttavia i medici, prima dell'intervento, lo hanno informato della possibilità che non avrebbe più potuto camminare o parlare. I dottori hanno rimosso quattro ossa dal suo collo, sostituendole con delle protesi.

Moran ha subito un delicato intervento chirurgico alla colonna vertebrale, ma non sarebbe fuori pericolo, ha spiegato Terry Stone. "Ho parlato con un suo familiare e si è in qualche modo danneggiato il collo . La lesione sta influenzando il midollo spinale e alcuni dei meccanismi che controllano la parola e le gambe". Nonostante la compagna gli abbia più volte suggerito di prenotare un controllo, l'attore avrebbe sottovalutato il dolore al collo che da tempo aveva, fino alla visita in pronto soccorso e al conseguente ricovero.

L'attore di Harry Potter Nick Moran è stato ricoverato d'urgenza, e si trova ora in gravi condizioni dopo aver subito una lesione al midollo spinale giudicata "pericolosa per la vita". A rivelarlo è stato un suo amico, Terry Stone.

Chi è Nick Moran

Attore, regista e sceneggiatore britannico, Nick Moran è conosciuto soprattutto per aver vestito i panni di Eddie nel film cult Lock & Stock - Pazzi scatenati del 1998, diretto da Guy Ritchie. Fu proprio quel ruolo ruolo a renderlo famoso a livello internazionale. Oltre alla carriera da attore, Moran ha lavorato anche come regista e sceneggiatore dirigendo, tra gli altri, il film Telstar: The Joe Meek Story, biopic sul produttore musicale Joe Meek. Negli ultimi anni ha preso parte a film di successo, a cominciare dalla saga di Harry Potter, in cui ha interpretato Scabior, Cacciatore di Taglie, in Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 1 e Parte 2.