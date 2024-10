Deadpool & Wolverine, svelata l’uscita su Disney+

Uno dei film più importanti dell’anno sarà disponibile in streaming su Disney+ (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) dal 12 novembre 2024. La notizia è stata rivelata in un video pubblicato da Marvel il 30 ottobre che mostra la programmazione TV per il prossimo anno. Quest’ultima include anche le attesissime serie live-action “Daredevil: Born Again,” “Ironheart” e “Wonder Man”, oltre alle serie animate “Your Friendly Neighborhood Spider-Man,” “Eyes of Wakanda” e “Marvel Zombies”

Finalmente Deadpool & Wolverine arriverà a casa di chiunque: uno dei film più importanti dell'anno sarà finalmente disponibile in streaming su Disney+ (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) a partire dal 12 novembre 2024.

La notizia è stata rivelata in un video promozionale pubblicato da Marvel mercoledì 30 ottobre (video che potete trovare in fondo a questo articolo), un reel che mostra la programmazione televisiva per il prossimo anno. Quest’ultima include anche le attesissime serie live-action Daredevil: Born Again, Ironheart e Wonder Man, oltre alle serie animate Your Friendly Neighborhood Spider-Man, Eyes of Wakanda e Marvel Zombies, tutti titoli assai anelati dai fan di Deadpool & Wolverine "et similia" che approderanno dunque nei prossimi mesi sulla piattaforma di streaming di Disney.

Deadpool & Wolverine, con protagonisti Ryan Reynolds e Hugh Jackman, è il secondo film con il maggiore incasso del 2024: ha guadagnato la bellezza 1,3 miliardi di dollari al botteghino globale. Recentemente ha superato il blockbuster che sembrava impossibile da sorpassare, ossia Barbie (636,2 milioni di dollari), diventando il 12° film con il maggiore incasso nella storia del Nord America. Da non sottovalutare è anche il film fatto che Deadpool & Wolverine è il film con rating R più alto di sempre, qualcosa che chiaramente causa la diminuizione della quantità di pubblico che può entrare in sala (visto che è vietato ai minori di 14 anni). Si tratta del primo film del MCU adessere vietato ai minori di 14 anni.

Potete guardare il trailer ufficiale di Deadpool & Wolverine nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo. In fondo, invece, potete guardare la reel con cui Marvel ha svelato la programmazione televisiva del prossimo anno.