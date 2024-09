Ryan Reynolds, la sorpresa con Hugh Jackman ad un bambino con tumore

Ryan Reynolds ha sorpreso Nash, un piccolo paziente di otto anni in cura al Massachusetts General Hospital di Boston per una rara forma di tumore, il rabdomiosarcoma. Un video pubblicato sulla pagina Instagram dell’ospedale mostra l’ingresso del protagonista di Deadpool & Wolverine, tra le mani un sacchetto pieno di regali, nella stanza del bambino. Di fronte alla maschera per le radiazioni personalizzata di Deadpool, Reynolds ha prima raccontato a Nash il lavoro che svolge con la SickKids Foundation, e ha poi ammirato la forza del piccolo. “Tutto quello che hai passato, è molto da sopportare per un bambino di 8 anni. Spero che tu lo sappia”, ha detto l’attore. “Hai quello che viene chiamato coraggio... grinta. Tutto quello che stai vivendo oggi, te lo prometto, sarà incredibilmente utile”. Dopo un affettuoso abbraccio, i due hanno chiamato su FaceTime Hugh Jackman, grande amico e co-protagonista di Reynolds nel film. “Sono in un ospedale di Boston con un bambino di nome Nash. È il bambino più cool che tu abbia mai incontrato e presto guarderà Deadpool & Wolverine. E probabilmente non sa nemmeno chi tu sia!”, ha scherzato l’attore.