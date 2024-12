7 curiosità su Gli Aristogatti

Il film animato del 1970 va in onda su Rai 2 martedì 31 gennaio. Ventesimo classico Disney, fu prodotto in quattro anni con un budget complessivo di quattro milioni di dollari

Gli Aristogatti, classico Disney del 1970, va in onda su Rai 2 martedì 31 dicembre. Al centro della trama troviamo una famigliola di gatti, che vive serenamente presso la casa di una anziana aristocratica parigina, alle prese con un maggiordomo che vuole impadronirsi della loro eredità. Ci penseranno Romeo e altri amici animali, ad aiutare gli Aristogatti a cacciare il maggiordomo.

1. L'ultimo progetto di Walt Disney

Gli Aristogatti è stato l'ultimo progetto cinematografico approvato da Walt Disney in prima persona, e il primo uscito dopo la sua morte. Alla sua realizzazione hanno partecipato nove animatori storici della Walt Disney Company, i cosiddetti "Nine Old Man").

2. La danza di Duchessa

Alcune delle mosse di danza di Duchessa sono state poi riutilizzate per il ballo di Lady Marian in Robin Hood.

3. Louis Armstrong

Louis Armstrong avrebbe dovuto doppiare Scat Cat, ma si ammalò agli inizi della registrazione. Così venne arruolato Scatman Crothers, in seguito noto per i suoi ruoli in Shining e per aver doppiato Meadowlark Lemon nella serie TV animata Harlem Globetrotters

4. Una storia vera?

Secondo alcune voci diffuse sul web, Gli Aristogatti sarebbero basati su una storia vera. Del resto, non è così improbabile che degli animali domestici siano i beneficiari di un testamento (Karl Lagerfeld, ad esempio, lasciò parte della sua fortuna all'amata gatta Choupette).

5. Il primo film ambientato in Francia

È possibile che fiabe più antiche come Cenerentola o Biancaneve fossero ambientate in Francia, ma non vi è alcune certezza: potrebbero essere ambientate anche in Germania o Danimarca. Gli Aristogatti è il primo film Disney ad essere ambientato ufficialmente in Francia, con la maggior parte dell'azione che si svolge a Parigi o nella sua periferia.