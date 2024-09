Road Diary, il documentario su Bruce Springsteen presentato al TIFF

Il Boss riflette sulla mortalità con il nuovo docu che lo vede protagonista e soggetto. "Se andassi via domani, va bene. Che fo***to viaggio!”. Il rocker ha partecipato alla prima in occasione della celebre kermesse cinematografica canadese presso la Roy Thomson Hall l'8 settembre 2024 a Toronto, in Ontario

Road Diary: Bruce Springsteen and the E Street Band - spesso abbreviato in Road Diary - è il documentario su Bruce Springsteen che nei giorni scorsi è stato presentato al Toronto Film Festival.

“Ma è stato un Bruce Springsteen più riflessivo quello che si è presentato alla Roy Thomson Hall per la prima mondiale di Road Diary: Bruce Springsteen and The E Street Band, uno sguardo sulla leggenda del rock e sul suo gruppo affiatato di collaboratori, che ha offerto anche una meditazione sulla mortalità”, scrivono Brent Lang e Rebecca Rubin in un articolo pubblicato nelle scorse ore sul magazine statunitense Variety.

Durante il film e nella sessione di domande e risposte post-proiezione, tuttavia, il musicista 74enne ha sottolineato che non ha ancora intenzione di appendere la chitarra al chiodo. Vuole continuare a suonare fino a quando "le ruote non si staccheranno".

Ma ha ammesso, lo ripetiamo, ciò che di solito affermano i saggi e le persone che sono state capaci di vivere intensamente la propria vita: “Se andassi via domani, va bene. Che fo***to viaggio!”. Queste parole sono state accolte da fragorosi applausi della folla riunitasi per acclamare quello che, più che un musicista, è considerato semmai una divinità del rock.