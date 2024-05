Road Diary, in arrivo il documentario su Bruce Springsteen

A ottobre su Disney+ (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) uscirà il documentario Road Diary: Bruce Springsteen and the E Street Band, che racconterà il dietro le quinte e gli imprevisti del primo World Tour intrapreso dal musicista e dal gruppo in sei anni. Iniziato nel febbraio del 2023 per lanciare l’album Letter to You, uscito nel 2020, il tour ha vissuto molteplici complicazioni. A due settimane dal debutto, il chitarrista Steven Van Zandt e il violinista e cantante Soozie Tyrell sono risultati positivi al test del Covid e sono stati costretti a saltare diversi spettacoli. Per lo stesso motivo, il sassofonista Jake Clemons e metà dei cantanti di supporto della E Street Band hanno saltato le date successive. Nel marzo del 2023, una “malattia” ha costretto al rinvio di ulteriori appuntamenti sul palco, mentre a settembre The Boss si è sottoposto alle cure per l’ulcera peptica. Il tour è infine ripartito nel marzo del 2024, toccherà l’Italia per due date l’1 e il 3 giugno allo Stadio San Siro di Milano e proseguirà fino a novembre.