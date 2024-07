Bruce Springsteen, per Forbes è ufficialmente miliardario

Bruce Springsteen è diventato ufficialmente un miliardario. Ad affermarlo Forbes stimando per difetto la fortuna del "Boss" in 1,1 miliardi di dollari. Gran parte di questa ricchezza è stata acquisita negli ultimi anni, grazie a successi come "The River" e soprattutto alla vendita del suo catalogo musicale a Sony per circa mezzo miliardo di dollari nel 2021. A questa mossa si è aggiunto il grande successo del suo spettacolo a Broadway e l'attuale tour mondiale che durerà fino al 2025.

La fortuna di Bruce Springsteen

Secondo il tracker del settore Pollstar, nel 2023 Springsteen ha venduto piu' di 1,6 milioni di biglietti per concerti, incassando 380 milioni di dollari di entrate. E l'interprete e autore di "Dancing in the Dark", 74 anni, non mostra segni di cedimento.

140 milioni di album venduti in tutto il mondo, inserito nella Rock and Roll Hall of Fame con 20 Grammy e un Oscar a suo nome, Springsteen sarà anche il soggetto di un prossimo film biografico, con Jeremy Allen White di "The Bear" che lo

interpreterà.