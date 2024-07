Una fiaba degna della Disney ma in chiave più rock ha coronato l’amore di due giovani fan di Bruce Springsteen . Il Boss, in concerto ieri - giovedì 25 luglio 2024 - allo stadio Wembley di Londra, ha “benedetto” una coppia con la propria musica ma, soprattutto, dando loro in dono la sua armonica. Il più bel regalo di nozze di sempre per questi due fan di Springsteen, se mai la proposta di matrimonio che in effetti c’è stata sotto il palco porterà al fatidico sì... Ma partiamo dall’inizio di questa favola a ritmo blues-rock-roots, per arrivare poi al magico happy ending.

Un momento molto emozionante



Il momento in cui tutto questo accade è davvero commuovente, documentato passo passo dal video che potete guardare in fondo a questo articolo (una testimonianza che rovinerà l’umore di qualsiasi persona prossima a chiedere alla dolce metà di sposarsi, perché con un momento così toccante è difficile competere. Se poi siete dei fan sfegatati di Bruce Springsteen, allora purtroppo avete perso già in partenza).



L’esibizione di Promised Land ha visto l’accompagnamento della mitica E Street Band di Bruce Springsteen, che accompagna il rocker del New Jersey in tutte le tappe del suo attuale tour mondiale.



Altre canzoni che l’artista e la sua band hanno eseguito a Wembley giovedì – la prima delle sue due esibizioni presso il famoso stadio britannico – includevano Born To Run, I’ll See You In My Dreams e Thunder Road, giusto per citarne alcune delle tantissime suonate durante la serata (ricordiamo che Springsteen è celebre per le sue durate chilometriche degli show, tanto da aver spinto molti suoi esimi colleghi - come Paul McCartney - a dire, scherzando ma non troppo, che oggigiorno è colpa del Boss se i fan pretendono concerti lunghissimi).



Il prossimo spettacolo allo Stadio di Wembley avrà luogo domani, sabato 27 luglio, e chiuderà il tour del musicista nel Regno Unito e in Irlanda.

Si spera con tutto il cuore che nessuno tra il pubblico avesse in mente di fare la proposta di matrimonio alla dolce metà perché altrimenti per lui queste sono ore di cocente delusione: dovrà per forza escogitare qualche altro piano…



Di seguito trovate il video dell’esibizione di Promised Land da parte di Bruce Springsteen a Londra allo stadio di Wembley con la scena “disneyana” del più bel “e vissero felici e contenti” della storia del rock.