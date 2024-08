Bruce Springsteen: “Non molliamo e non faremo un tour d’addio”

Il leggendario rocker smentisce le voci di un tour d'addio: "Non ci ritiriamo!”, sottolinea senza esitazioni. "Addio a cosa? Mille persone che urlano il tuo nome? Ma fammi il favore…”, ha detto il Boss al pubblico di Philadelphia. Dunque non ha affatto intenzione di appendere la chitarra al chiodo



Bruce Springsteen smentisce le voci che stanno circolando relative a un suo eventuale tour d'addio: "Non ci ritiriamo!”, ha voluto sottolineare senza esitazioni. "Addio a cosa? Mille persone che urlano il tuo nome? Ma fammi il favore… Io non vado da nessuna parte!”, ha detto il Boss al pubblico di Philadelphia. Dunque il leggendario rocker non ha affatto intenzione di appendere la chitarra al chiodo.

L’ha fatto sapere senza se e senza ma durante il suo concerto del 23 agosto 2024 al Citizens Bank Park di Philadelphia: la pietra miliare della musica rock per oltre cinque decenni continuerà a esserlo anche ben oltre il mezzo secolo, dunque.

Davanti a una folla appassionata, Springsteen ha respinto qualsiasi idea di un tournée d'addio con la sua tipica sfrontatezza che in tanti adorano.



“Niente tour d'addio per la E Street Band!” "Siamo in giro da 50 anni e non ci ritiriamo!”, ha dichiarato Springsteen. "Non faremo nessun tour d'addio da schifo! Niente tour d'addio per la E Street Band!”. Il concerto faceva parte della tappa nordamericana del loro tour in corso, che li ha visti suonare negli Stati Uniti e in Europa nonostante gli ostacoli, tra cui la battaglia di Springsteen contro una malattia ulcerosa lo scorso anno. La dichiarazione del musicista per smentire le voci del tour d’addio è arrivata in risposta alle continue speculazioni sulla longevità dell'attuale tour di Springsteen e della E Street Band.

Steven Van Zandt: “Potremmo suonare per sempre” Anche il chitarrista Steven Van Zandt ha smentito i rumors relativi a una fine imminente, dicendo: "Onestamente, non vedo la fine da nessuna parte, specialmente in Europa, dove siamo più grandi che mai. Penso che potremmo suonare ogni estate per sempre”. In una recensione del concerto di Springsteen a Pittsburgh all'inizio di agosto, il magazine musicale Billboard ha notato "l'esuberanza travolgente" di Springsteen e la capacità della band di offrire "momenti magici" notte dopo notte. La stessa energia era palpabile a Philadelphia, dove la band ha eseguito un set che ha attraversato decenni di successi. Dunque la “longevità” dei membri della band e la lunghezza della tournée non cozzano di certo con la qualità degli show, sempre impeccabili secondo la critica musicale internazionale.

Il tour ha visto come ostacolo la salute di Springsteen Tuttavia va detto che il tour non è stato privo di sfide: lo scorso settembre, infatti, Bruce Springsteen è stato costretto a posticipare diverse date a causa di problemi di salute, riprogrammando gli show rimandati. Attualmente il tour è in corso, con esibizioni previste nei prossimi giorni a Toronto e Vancouver, per concludersi il 22 novembre 2024.

