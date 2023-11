Zurigo, Andrea Bocelli dedica Nessun dorma a Roger Federer

Andrea Bocelli, durante il suo show all'Hallenstadion di Zurigo, ha intonato uno dei suoi successi, Nessun Dorma, e lo ha dedicato a un fan speciale: Roger Federer.

La canzone di Bocelli, la commozione di Federer

Roger Federer ha dato l'addio al tennis professionistico durante un'emozionante cerimonia in occasione della Laver Cup, lo scorso anno. Tuttavia, dal tennis non si è mai allontanato per davvero: è stato ricordato a Wimbledon, all'Halle, all'edizione di Vancouver della Laver Cup, al Rolex Shanghai Masters. Tornato a casa nella sua amata Svizzera, ha assistito al concerto di Andrea Bocelli all'Hallenstadion di Zurigo. Qui, alla fine dello show, è stato colto di sopresa. Il tenere gli ha dedicato il brano di chiusura, Nessun Dorma, e lo ha chiamato sul palco. "A quanto pare stasera abbiamo una leggenda vivente tra il pubblico, Roger Federer", ha esordito Bocelli. "Per me sarebbe un onore dedicargli l'ultima aria, per le emozioni che ha regalato a tutti. E vorrei invitarlo qui con me sul palco". Il tennista, visibilmente commosso, ha raggiunto il tenore tra gli applausi del pubblico.