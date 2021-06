Vasco Rossi canta "Nessun dorma" sotto l'idromassaggio: il video

Tra relax, vasche idromassaggio e social network, il Blasco ha regalato nelle scorse ore a tutti i suoi fan di Instagram, una performance a dir poco inedita. Il celebre grido di “Vincerò”, dal “Nessun dorma” della Turandot di Giacomo Puccini si alza dalla voce del rocker italiano immerso nella cascata di una vasca idromassaggio Condividi:

Che Vasco Rossi ci abbia preso letteralmente gusto con i social network è ormai cosa risaputa, visto che il rocker di Zocca (come è soprannominato), non perde l’occasione di condividere con tutti i fan su Instagram non solo le novità del suo percorso di carriera – come gli incontri con i fan club in giro per l’Italia e l’arrivo di un nuovo album - ma anche momenti della sua stravagante quotidianità.

L'ultimo post arriva proprio poche ore fa, quando durante la domenica di vacanza, Vasco Rossi si è concesso un piccolo spazio di meritato relax e divertimento tra piscine idromassaggio. Come non celebrare il momento con un'esibizione particolare? Il Blasco ha intonato il celebre "Nessun dorma" dall'opera Turandot di Giacomo Puccini, letteralmente immerso tra le acque di una cascata artificiale. Pioggia di like e commenti dai fan di tutta Italia ed Europa che, al grido di "Vincerò" hanno ammesso ancora una volta tutti i complimenti per colui che è tra i musicisti italiani migliori di sempre. Il video di Vasco Rossi su Instagram Nel video che il cantante ha postato su Instagram, il Blasco è ripreso a mollo in una vasca idromassaggio e, tra una gittata d'acqua e l'altra, non perde l'occasione di mostrare ancora una volta tutta la sua verve. Un po'scherzoso, un po' serio, Vasco Rossi è immortalato mentre esce lentamente dall'acqua della cascata, intonando "Vincerò", il famoso passaggio del "Nessun dorma" dalla Turandot di Giacomo Puccini. Tra gli hashtag non solo la voglia di fare #spettacolo divertendosi, ma anche quella di simboleggiare, a suo modo, una vera e propria #rinascita della musica e della cultura.