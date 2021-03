Vasco Rossi, il nuovo album arriva il 12 novembre

Vasco Rossi annuncia a sorpresa sui suoi profili social che è in lavorazione un nuovo album di inediti. In uscita verso la fine dell’anno, non si conosce ancora il nome del progetto e da quante canzoni è formata la tracklist Condividi:

Ha presentato a Capodanno il suo ultimo singolo “Una canzone d’amore buttata via” insieme all’aiuto del danzatore e amico Roberto Bolle, in un’emozionante coreografia in televisione. Ora, l’annuncio social a sorpresa sull’album in lavorazione, la cui uscita resta fissata per il 12 novembre. “Uscirà a novembre, ma questi sono i mesi in cui tutto prende una linea definitiva”. Il rocker di Zocca sta lavorando quindi a nuova musica che arriverà entro la fine dell’anno, nella speranza di poterla presentare dal vivo con un nuovo tour nei palazzetti e stadi italiani.

Cosa sappiamo sull’album in arrivo approfondimento Vasco Rossi, gli auguri di compleanno alla mamma Quello che Vasco Rossi ha svelato ai suoi fan social, sono poche informazioni di circostanza. L’album è ancora in piena lavorazione e pensare a un titolo e una tracklist definitiva può essere ancora prematuro. “Non pensavo di tornare in sala di registrazione per lungo tempo. Di questi tempi, mi trovo in una routine fatta di musica. Immerso nel mio progetto. Ogni giorno, per qualche ora lavoro al mio prossimo disco. Uscirà a novembre, ma questi sono i mesi in cui tutto prende una linea definitiva” ha dichiarato il cantante che ha anche aggiunto “Sarà un disco di forma e di sostanza”. A giudicare dagli hashtag finali #nuovoalbum, #nuovocapitolo, #nuoviorizzonti, #nuovoinizio, per il cantante il disco in arrivo sarà una vera e propria rinascita dal momento che stiamo vivendo, ma anche l’espressione di un nuovo lato di sé, della propria carriera e storia personale.