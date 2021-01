Vasco Rossi: "Le canzoni per me nascono per essere cantate dal vivo"

Vasco Rossi si è raccontato sul suo profilo Instagram: “Io sono meno imbarazzato quando salgo su un palco che quando entro in un bar perché sul palco c'è la musica e non pensi alle singole persone”

Una canzone d’amore buttata via è il nuovo singolo del cantautore che ha conquistato il pubblico debuttando sul gradino più alto del podio della classifica FIMI dei singoli più venduti in Italia.

Vasco Rossi ( FOTO ) ha dichiarato: “Le canzoni per me nascono per essere cantate dal vivo.. Ogni volta che sali su un palco la sensazione è sempre quella... ti emozioni e senti quell'energia intorno a te che tu vuoi restituire alle persone che vengono a vederti. Vuoi farle a tua volta emozionare e divertire”.

Vasco Rossi: “Io sono meno imbarazzato quando salgo su un palco che quando entro in un bar”

approfondimento

Vasco Rossi, Una canzone d’amore buttata via: il testo e il video

In seguito, il cantante ha aggiunto: “Quando provi queste emozioni insieme a cinquantamila persone è una bella botta. E quando finisci sei come svuotato ma felice. Io sono meno imbarazzato quando salgo su un palco che quando entro in un bar perché sul palco c'è la musica e non pensi alle singole persone.. canti per un'anima sola”.

Il post di Vasco Rossi ha immediatamente conquistato i social tanto da contare al momento oltre 20.000 like e numerosi commenti.

Nel frattempo cresce l’attesa per il nuovo progetto discografico che vedrà la luce il 21 novembre 2021.