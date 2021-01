Il nuovo viaggio di Vasco Rossi parte da Bologna. Quarant'anni dopo il Kom torna a girare nella città emiliana, per l'esattezza nella bellissima Piazza Maggiore. Quel luogo che fa parte dell'immaginario collettivo è stato reso ancora più suggestivo dalla notte e dall'ambiente deserto, condizioni che hanno permesso ha Vasco di farlo ancora più suo. Per il video di Una canzone d'amore butta via Piazza Maggiore si trasforma in un palcoscenico speciale, in un set cinematografico spettacolare, l’ideale per girare la scena di un film. Il nuovo film di Vasco Rossi parte dunque da Una canzone d’amore buttata via e siamo tutti curiosi di vedere come andrà a finire.