1/33

Roberto Bolle apre il nuovo anno con “Danza con me”, lo spettacolo giunto alla sua quarta edizione. Uno show, in onda l'1 gennaio in prima serata su Rai Uno, realizzato tra le tante difficoltà dovute all’emergenza sanitaria, per riuscire a dare un segnale forte e sottolineare l’importanza di ripartire dall’arte in un momento buio come quello che tutti stiamo vivendo (Credits foto: Francesco Prandoni)

Danza con me 2021, Roberto Bolle e lo show di Capodanno