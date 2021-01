Vasco Rossi, Una canzone d’amore buttata via: il testo e il video

Una canzone d’amore buttata via è il singolo che ha alzato il sipario sulla nuova era discografica del rocker. Dopo mesi di lunga attesa, Vasco Rossi ha finalmente pubblicato il singolo e il videoclip ufficiale, quest’ultimo realizzato in una delle cornici più suggestive e affascinanti offerte dal Bel paese, ovvero la splendida piazza Maggiore a Bologna .

Vasco Rossi: ”È la prima volta che ambiento un video a Bologna”

Nei mesi scorsi il cantautore (FOTO) ha incuriosito il pubblico condividendo anteprime del video, scatti in uno studio di registrazione e messaggi sul suo imminente ritorno.

La risposta da parte del pubblico non si è fatta attendere, infatti Una canzone d'amore buttata via ha immediatamente conquistato le classifiche tanto da raggiungere velocemente anche la prima posizione dei singoli più venduti su iTunes, come annunciato dal cantante stesso tramite un post condiviso sul suo profilo Instagram che conta più di un milione e mezzo di follower che seguono quotidianamente la sua vita.

Poche ore fa Vasco Rossi ha pubblicato il video raccontandone la realizzazione su Instagram: “È la prima volta che ambiento un video a Bologna.. l’idea con Pepsy era quella di ricreare, a livello di atmosfera, una scena di un film. La notte suggestiva con la piazza bagnata e la luce dorata che arriva da sotto i portici di piazza Maggiore, uno splendore, come fosse la luce che si vede alla fine di un tunnel. Ps: Sì, se riesci a fare un video pazzesco di una canzone pazzesca hai fatto bingo. Buona visione!”.