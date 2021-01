Vasco Rossi: l’aneddoto sul video di Vieni qui

In seguito, Vasco Rossi ha aggiunto: “È stata una cosa che ha sconvolto molto anche noi perché di solito pensiamo al matrimonio come un rito abbastanza serio... Non è che dopo si va al concerto di Vasco Rossi! È una cosa molto divertente!”.

Il cantante ( FOTO ) ha rivelato: “Dodici anni fa usciva in radio il singolo Vieni qui. Il videoclip è stato ispirato da un episodio realmente accaduto. Una coppia di sposi ‘spericolati’ è arrivata, con la combriccola di amici, direttamente dalla chiesa allo stadio San Siro, per condividere la loro felicità con altre settantamila persone”.

Un matrimonio, l’amore per la musica e la voglia di festeggiare una delle giornate più indimenticabili della vita insieme ad altre settantamila persone. Vasco Rossi , c lasse 1952 , ha svelato ai fan la nascita dell'idea del video del quinto singolo estratto dall’album Il mondo che vorrei, certificato disco di diamante nel Bel paese per aver venduto più di mezzo milione di copie.

Vasco Rossi: “Le canzoni per me nascono per essere cantate dal vivo”

Nelle scorse ore Vasco Rossi ha parlato del suo rapporto viscerale con il palco attraverso un post sul suo profilo Instagram che conta più di un milione e mezzo di follower: “Le canzoni per me nascono per essere cantate dal vivo.. Ogni volta che sali su un palco la sensazione è sempre quella... ti emozioni e senti quell'energia intorno a te che tu vuoi restituire alle persone che vengono a vederti. Vuoi farle a tua volta emozionare e divertire”.

Successivamente, la voce di Rewind ha dichiarato: “Quando provi queste emozioni insieme a cinquantamila persone è una bella botta. E quando finisci sei come svuotato ma felice. Io sono meno imbarazzato quando salgo su un palco che quando entro in un bar perché sul palco c'è la musica e non pensi alle singole persone.. canti per un'anima sola”.