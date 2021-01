Venditti ritrova su Facebook il protagonista di “Piero e Cinzia”

Il cantautore romano posta una foto in cui è ritratto con De Gregori allo stadio Olimpico. Un commento spicca fra gli altri, è quello dell'allora ragazzo che ispirò il brano in cui si parla di una storia d'amore finita al concerto di Bob Marley di San Siro del 1981 Condividi:

“Cinzia cantava le sue canzoni” e “Piero suonava solo la musica reggae”. E proprio quel “Piero”, citato da Antonello Venditti, in “Piero e Cinzia”, brano del 1984 del cantautore romano, si è rifatto vivo a distanza di quasi 40 anni. Lo ha fatto commentando su Facebook una foto postata dallo stesso Venditti in cui il cantante è allo stadio insieme al collega Francesco De Gregori. E se Piero dice di vivere in Brasile da 20 anni, di Cinzia invece nessuna traccia.

La foto di Venditti e il commento di Piero leggi anche Venditti e De Gregori: duetto per la cover di Canzone di Lucio Dalla Ma si vada con ordine. "Ragazzi che foto!...io e De Gregori allo Stadio Olimpico aspettando la Roma...ora...Roma aspetta noi. Auguri ragazze e ragazzi...che il 2021 ci sia propizio! Antonello", scrive Venditti a corredo dell’immagine che ritrae lui e De Gregori sugli spalti. A un certo punto, un commento spicca sugli altri e comincia a collezionare "mi piace". E’ quello di un certo Piero Stabile: "Antonello, la canzone che hai fatto per me sempre mi emoziona molto, sono ricordi bellissimi, ritornando a Roma dal concerto del grande Bob Marley. Saab turbo nera e come andava era una bestia, arrivati ai Parioli ci siamo lasciati".

La storia di "Piero e Cinzia" al concerto di Bob Marley vedi anche Bob Marley, torna tutta la discografia con contenuti inediti Piero Stabile è appunto uno dei due protagonisti di “Piero e Cinzia”. Venditti lo aveva incontrato nel 1981, a Milano, al concerto di Bob Marley. Piero era lì con la fidanzata Cinzia, ma la coppia non funzionava più e la ragazza, probabilmente approfittando della folla di San Siro, si era allontanata, lasciando solo Piero. Al termine del concerto fu proprio Venditti a dare un passaggio a Piero per il ritorno a Roma. La storia ispirò il cantautore che realizzò il testo presente nell’album “Cuore” del 1984.

