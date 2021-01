Ecco le tante muse (sia donne sia uomini) che hanno ispirato brani celebri. Da Anita Pallenberg a cui si deve Angie dei Rolling Stones a Edie Sedgwick per cui Bob Dylan scrisse Like a Rolling Stone fino ovviamente a lei: Yoko Ono. Senza tralasciare le tante donne che hanno dato il la a Vasco Rossi, da Susanna a Gary fino a Laura. E anche Ambra Angiolini, protagonista di Delusa

È sempre bello riconoscere tra le note e soprattutto le parole di un pezzo una persona reale, in carne e ossa. Ad esempio quando il Mirror ha confermato le voci per cui l’uomo dietro a Someone Like You (e a tutti i titoli della tracklist di 21 di Adele) è il fotografo di moda Alex Sturrock, i fan della cantante hanno finalmente avuto un volto da immaginare ascoltando quelle canzoni così struggenti, ispirate alla sofferta rottura con lui e alla sua nuova vita da sposato (con un’altra donna, sigh).

Negli ultimi giorni abbiamo sentito della canzone in vetta alle hit, Divers License di Olivia Rodrigo , che i rumors vorrebbero dedicata alla co-star in High School Musical della cantautrice e attrice, ossia Joshua Bassett; ci siamo emozionati quando Antonello Venditti ha ritrovato dopo anni su Facebook il protagonista della sua Piero e Cinzia …

Come un protagonista che esce dalle pagine di un buon romanzo diventa eterno e intramontabile (basti pensare a Madame Bovary o a al dottor Jurij Zivago), lo stesso accade anche per un’altra tipologia di pagina: quella con rigo musicale, lo spartito insomma.

Like a Rolling Stone di Bob Dylan è ispirata a Edie Sedgwick , modella statunitense che ha avuto una liaison con il cantautore negli anni Sessanta. Dopo aver conosciuto Andy Warhol ed essere entrata nella sua Factory nel gennaio del 1965, la Sedgwick ha recitato in tanti film del maestro della pop art. Nel settembre del 1965 ha posato per Life e nel marzo del 1966 per Vogue. È stata ricoverata più volte in diversi ospedali psichiatrici a causa di una condizione psichica problematica. Proprio in un reparto di psichiatria ha conosciuto Michael Post, quello che sarebbe diventato nel 1971 suo marito. Da lui è stata trovata senza vita a causa di un’overdose di barbiturici, il 16 novembre 1971.

Ha ispirato le canzoni Tender e No Distance Left to Run dei Blur e Animal Nitrate dei Suede. Quando ha ascoltato per la prima volta Tender alla radio mentre guidava in macchina, Justine Frischmann ha dichiarato di essere immediatamente scoppiata a piangere riconoscendosi nel brano scritto dal suo ex partner Damon Albarn.

Oltre a essere stata una cantante, va ricordata anche come musa di un’altra cantante: Marianne Faithfull. La cantautrice ex compagna di Mick Jagger e massima esponente della Swinging London ha dedicato a Nico l’eloquente Song for Nico (scritta con Dave Stewart) contenuta nell'album Kissin Time (2002).

Nico, pseudonimo di Christa Päffgen, è stata una cantante, attrice e modella tedesca (scomparsa nel 1988). Ha collaborato con i Velvet Underground, partecipando al disco The Velvet Underground & Nico alla voce nei brani Femme Fatale, All Tomorrow Parties e I'll Be your Mirror, dopodiché ha avviato una carriera da solista.

Courtney Love: musa di Heart-Shaped Box (Nirvana), I’ll Stick Around (Foo Fighters), Disarm (Smashing Pumpkins), You Know You’re Right (Nirvana), Hollaback Girl (Gwen Stefani)

approfondimento

Courtney Love ieri e oggi: ecco com'è cambiata

Courtney Love è uno dei rari esemplari di musa di canzoni più che altro dispregiative. Il suo carattere particolare le ha fatto collezionare parecchi nemici, molti dei quali suoi colleghi musicisti che si sono sfogati attraverso microfono, chitarra, basso e batteria.

I Foo Fighters nel 1995 hanno pubblicato un brano dal titolo I'll Stick Around in cui Dave Grohl ribadisce quanto più volte detto, ossia di non "dovere niente" alla vedova del suo ex frontman, Kurt Cobain. All'epoca del suo suicidio, infatti, i due membri rimasti dei Nirvana, Grohl e Krist Novoselic, erano perennemente in conflitto con Courtney Love per i diritti sulle canzoni.

La Love ha ispirato anche Gwen Stefani per il terzo singolo Hollaback Girl, estratto dal suo album di debutto solista, Love. Angel. Music. Baby. (2005). In risposta alle parole di Courtney che dicevano: "essere famosa è come trovarsi al liceo, anche se non mi interessa fare la cheerleader. Non voglio essere come Gwen Stefani. Lei fa la cheerleader mentre io sono nel gruppetto dei fumatori”.

La cantante dei No Doubt ha dichiarato in un'intervista ad NME: “Una volta una persona mi ha definita una cheerleader con parole offensive, proprio io che non sono mai stata una cheerleader! Ho reagito così: vuoi che faccia la cheerleader? Perfetto, ti accontenterò e dominerò il monto intero, per cui stai attenta".

Ci sono però anche alcune canzoni ispirate a Courtney Love che ne parlano bene, specialmente quelle dei Nirvana scritte da Cobain e Disarm degli Smashing Pumpkins, il cui frontman Billy Corgan era fidanzato con lei prima che sposasse la star iconica del grunge.