Amy Winehouse, esce il video inedito di "Love is a losing game"

In occasione del tredicesimo anniversario dalla sua uscita, “Love is a losing game”, canzone di Amy Winehouse ( FOTO ) tra le più belle e conosciute del suo repertorio, torna a splendere su YouTube con un nuovo video. Si tratta di un lyric video pubblicato sul canale YouTube ufficiale dedicato proprio ad Amy Winehouse. Un’iniziativa che rientra nella promozione di "12x7: The singles collection", box disponibile dal 20 novembre e che raccoglie tutti i pubblicati da Amy Winehouse in tutta la sua carriera.

“ Love is a losing game ” è l’ultimo singolo rilasciato da “ Back to Black ”, album pubblicato nel 2016 e che ha permesso ad Amy Winehouse di conquistare il mondo. La canzone è stata scritta dalla stessa cantautrice e prodotta da Mark Ronson. Fin dalla sua uscita, venne apprezzata anche da colleghi e artisti internazionali. George Michael la indicò come una delle sue canzoni preferite, mentre Prince ha scelto Amy Winehouse per un duetto sulle note di questa canzone in uno dei 21 concerti all’O2 avvenuti nel 2017. Nonostante sia il singolo di “Back to Black” che si è classificato nella posizione più bassa delle classifiche inglesi, "Love Is a Losing Game" si è trasformata con il tempo in uno dei brani più rappresentativi della vita e della carriera e di Amy Winehouse. Nel 2008 la canzone vinse il premio Ivor Novello Awards nella categoria “Best Song Musically and Lyrically”.

Nel 2015 Sam Smith ha registrato una cover della canzone per la riedizione del suo album di debutto “In the Lonely Hour” (Drowning Shadows Edition). Inoltre nel film documentario “Amy” del regista Asif Kapadia è stata inserita la sua performance dal vivo ai Mercury Prize del 2007. Una registrazione della demo originale della canzone è presente nell’edizione deluxe di “Back to Black”. In questa versione Amy Winehouse canta accompagnata solo dalla sua chitarra e, al termine, chiede all'ingegnere del suono se è una buona interpretazione.

Il 20 novembre è stato pubblicato il cofanetto dei singoli di Amy Winehouse. Le canzoni sono tratte da “Frank”, “Back To Black” e “Lioness: Hidden Treasures” e sono disponibili su vinile 7” a 45 giri. Questa la tracklist:

Single 1

A: Stronger Than Me

B: What It Is

Single 2

A: Take The Box

B: Round Midnight

Single 3

A: In My Bed

A: You Sent Me Flying

Single 4

A: Pumps

A: Help Yourself

Single 5

A: Rehab

B: Do Me Good

Single 6

A: You Know I’m No Good

B: Monkey Man

Single 7

A: Back To Black

B: Valerie (Jo Whiley Live Lounge)

Single 8

A: Tears Dry on Their Own

B: You’re Wondering Now

Single 9

A: Love Is A Losing Game

B: Love is a Losing Game (Kardinal Beats Remix)

Single 10

A: Body and Soul (Tony Bennett and Amy Winehouse)

B: A Song For You

Single 11

A: Our Day Will Come

B: Will You Still Love Me Tomorrow

Single 12

A: I Saw Mommy Kissing Santa Claus