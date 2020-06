Kurt Cobain, asta record per la chitarra di "Unplugged"

UNPLUGGED IN NEW YORK

approfondimento

Nirvana, i quattro album che hanno fatto la storia

La Martin D-18E del 1959 (questo il modello della chitarra) venne scelta da Kurt Cobain per il concerto del gruppo tenuto nel novembre del 1993 cinque mesi prima della sua morte. Quell’esibizione e il relativo album sono da molti considerati come il testamento del cantautore, uno dei punti più alti della produzione dei Nirvana e sicuramente tra i più noti dell’intera carriera del gruppo.

"Unplugged in New York" è il primo album dei Nirvana pubblicato dopo la morte di Kurt Cobain. Il disco è stato premiato con il Grammy Award come miglior album di musica alternativa del 1996. Nel 2007 è stato pubblicato il dvd dell’esibizione con l’aggiunta di cinque brani eseguiti durante le prove: Come As You Are, Polly, Plateau, Pennyroyal Tea e The Man Who Sold the World.