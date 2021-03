Vasco Rossi, gli auguri di compleanno alla mamma

Vasco Rossi su Instagram: “Mi ha trasmesso l'amore per la musica e l'onestà. Da piccolo mi diceva di non dire le bugie e le ho creduto”

Tre scatti in compagnia della mamma e un dolcissimo messaggio per festeggiarne il compleanno, Vasco Rossi ha condiviso con i fan un bellissimo momento attraverso un post pubblicato sul suo profilo Instagram che conta più di 1.700.000 follower che ogni giorno seguono la sua vita tra musica, backstage e impegni lavorativi.

Questo l’incipit del lungo messaggio: “Buon compleanno, mamma Novella!!! Mia madre, donna molto sensibile, mi ha segnato a fuoco . Mi ha trasmesso l'amore per la musica e l'onestà. Da piccolo mi diceva di non dire le bugie e le ho creduto”.

Vasco Rossi: “Vede tutti i miei fan un po' come figli suoi”

In seguito, Vasco Rossi ha aggiunto: “Tutta la mia storia è fatta di cose non calcolate. Meglio sbagliare ma con spontaneità, senza finzioni”.

Nella parte conclusiva del messaggio, la voce di Rewind (FOTO) ha raccontato di come dopo tanti anni sua madre sia ancora incredula del grande affetto che circonda uno degli artisti italiani più rivoluzionari, amati e popolari nella storia della musica: “Ancora oggi mia madre non si capacita che c'è tanta gente che vuole bene a Vasco Rossi e vede tutti i miei fan un po' come figli suoi”.

Il post ha immediatamente fatto centro nel cuore del pubblico tanto da contare al momento numerosi commenti e più di 50.000 like.