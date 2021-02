Vasco Rossi compie 69 anni: il video di auguri su Instagram

Il 7 febbraio non è mai una data qualunque per la musica italiana: è il compleanno di Vasco Rossi , nato a Zocca (Modena) il 7 febbraio del 1952 e arrivato dunque quest'anno a quota 69.

approfondimento

Danza con me 2021, Roberto Bolle e lo show di Capodanno con Vasco

Il rocker ha festeggiato pochi minuti dopo la mezzanotte con un video di fuochi d'artificio pubblicato su Instagram, sotto il quale sono piovuti i commenti di amici, colleghi e semplici fan, da Noemi a Cesare Cremonini passando per Jovanotti, tutti all'insegna dell'ottimismo verso un anno che ci auguriamo di ripartenza per la cultura italiana e ancora di più per la musica dal vivo, di cui il Komandante è da sempre leader indiscusso. Il 2021 di Vasco è iniziato con il nuovo pezzo Una canzone d'amore... buttata via, trasmesso nello show televisivo di Capodanno di Roberto Bolle.