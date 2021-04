Vasco Rossi, riprogrammate le date dei concerti del tour 2021

Vasco Rossi, i biglietti dei concerti

Vasco Rossi, il nuovo album arriva il 12 novembre

Inoltre, Vasco Rossi ha parlato anche dei biglietti già acquistati dichiarando sul post condiviso sul suo profilo Instagram: "Le nuove date non faranno più parte del calendario dei Festival a cui appartenevano anche se si svolgeranno nelle stesse location. La data di Milano avrà luogo nella nuova area allestita all’Ippodromo Milano Trenno. I biglietti emessi rimarranno validi per le rispettive nuove date. Nel caso della doppia data di Roma: i biglietti per la data del 19 giugno 2020 (poi 26 giugno 2021) saranno validi per la data dell’11 giugno 2022, i biglietti per il 20 giugno 2020 (poi 27 giugno 2021) saranno validi per la data del 12 giugno 2022”.