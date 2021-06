Un progetto, quello nato per mano di Tiziano Sclavi e portato avanti anche dalle idee di Paola Barbato e dalle illustrazioni di Roberto Recchioni, nato per celebrare uno degli artisti simbolo della musica italiana, nel nostro Belpaese e nel mondo intero, ma anche per festeggiare le vicende del famoso Indagatore dell’Incubo , giunte quest’anno alla soglia dei 35 anni, dall’esordio nel 1986.

È stato lo stesso Vasco Rossi ad annunciare sul suo profilo Instagram , l’imminente arrivo in edicola della collaborazione con Dylan Dog , mostrando direttamente ai fan la copertina del primo numero, il 418, dedicato a “ Sally ”. Queste le parole del Blasco incorniciate dal bellissimo giallo delle illustrazioni a cura di Roberto Recchioni e Corrado Roi: “NEWS NEWS NEWS. Dylan Dog: Omaggio a Vasco Rossi. Grazie all’inedita collaborazione tra uno degli artisti italiani più amati di sempre e Sergio Bonelli Editore, per la prima volta nella sua storia l’Indagatore dell’Incubo sarà protagonista di un ciclo di tre albi ispirati ai titoli di tre celebri canzoni del rocker di Zocca: SALLY, ALBACHIARA e JENNY”.

Dylan Dog e Vasco Rossi, il primo numero dedicato a “Sally”

Come racconta anche il suo illustratore Roberto Recchioni, il rocker emiliano è ormai un tassello fondamentale della musica e della cultura italiana. Sono queste le motivazioni che hanno spinto Sergio Bonelli Editore ad omaggiare Vasco Rossi dedicandogli tre copertine ispirate a tre delle sue canzoni più famose. “Come avete capito dalla copertina, la Sally del titolo è proprio quella cantata da Vasco Rossi, perchè la storia che avete tra le mani (e le due che verranno) è stata concepita assieme al Blasco nazionale, in una originale rielaborazione horror dei temi del “provocautore” (come lui stesso si definisce) di Zocca”, ha commentato Recchioni, che ha poi aggiunto “Per combinarne la poetica a quella di Tiziano Sclavi, abbiamo deciso di rivolgerci alla regina dell’orrore, l’oscura e morbosamente geniale Paola Barbato che, da par suo, ha confezionato una storia del tutto personale, eppure perfettamente aderente al mondo di Vasco”. I disegni sono stati invece affidati alle mani creative ed esperte di Corrado Roi che trasferirà le parole in immagini attingendo al suo mondo artistico.