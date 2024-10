Ghali, la possibile scaletta del concerto a Milano

Dopo la data zero di Vigevano, lunedì 28 ottobre Ghali sarà all’Unipol Forum di Assago per il primo dei due concerti previsti in città. Al momento l’artista non ha rilasciato informazioni ufficiali sulla scaletta dello show.

GHALI, GRANDE ATTESA PER IL CONCERTO

Grande attesa per Ghali. Dopo essere stato ospite al primo Live Show di X Factor 2024, l’artista ha dato il via alla serie di concerti in programma fino a metà novembre. Sabato 26 ottobre la voce di Good Times si è esibito al PalaElachem di Vigevano per la data zero del tour.

Lunedì 28 e martedì 29 ottobre il cantautore sarà in concerto all’Unipol Forum di Assago dove tornerà per l’appuntamento conclusivo della tournée in programma il 15 novembre. Al momento il cantautore non ha fornito alcuna indiscrezione sulle scalette degli show. Stando a quanto riportato da Soundsblog, questi i brani che potrebbero essere proposti al Forum di Assago:

Giù per terra

Ninna nanna

Walo

Paprika

Wily Wily

Ora d’aria

Habibi

Barcellona

Fortuna

Marijuana

Machiavelli

Paura e deliri a Milano

Ghetto superstar

Dende

Vida

Good Times

Boogieman

Bayna

Celine

Happy Days

22:22

Sensazione ultra

Ricchi dentro

Sempre me

Walla

Boulevard

Casa mia

Cara Italia

Niente Panico