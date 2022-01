Spider-Man: Across the Spider-Verse: ogni dimensione avrà il suo stile

Il nuovo viaggio di Miles Morales attraverso il Multiverso degli Spider-Being sarà ancora più entusiasmante e ambizioso del primo. Se il primo assaggio di Spider-Man: Across the Spider-Verse non ha deluso i fan della saga animata che nel 2019 sbancò Golden Globes e Oscar sbaragliando la concorrenza grazie a disegni splendidi e nuove e innovative tecniche di animazione, le parole rilasciate dai filmmaker Phil Lord e Chris Miller a Collider sono destinate a stuzzicare ulteriormente la fantasia e l’hype di chi non vede l’ora di gustarsi il sequel delle avventure di Miles Morales.