Il protagonista della quarta pellicola dedicata al personaggio è tornato sul set a metà novembre per riprese extra che potrebbero modificare all'ultimo minuto parti del film che debutterà il prossimo febbraio.

Mackie, intanto, ha condiviso un'immagine inedita del personaggio per il Veterans Day



Anche se mancano meno di tre mesi al debutto nelle sale di Captain America: Brave New World, i membri del cast principale, incluso il protagonista Anthony Mackie, si sono ritrovati sul set per effettuare riprese aggiuntive del quarto capitolo della serie di film dedicati al personaggio che è atteso sul grande schermo in Italia il 12 febbraio 2025.

Online, oltre a qualche scatto rubato dal set, è apparso anche un fotogramma del film condiviso da Mackie sul suo profilo Instagram ufficiale.

L'anticipazione è servita all'attore per fare gli auguri ai suoi follower per il Veterans Day.



Sul set per riprese extra A febbraio 2024 vedremo Anthony Mackie alle prese con la sua prima avventura formato lungometraggio da erede dello scudo di Captain America.

In onore al supersoldato patriottico di cui ha preso ufficialmente il posto, Mackie, il nuovo Cap, ha augurato ai suoi follower un felice Giorno dei Veterani, in particolare, a tutti gli uomini e le donne in divisa che hanno prestato e prestano servizio militare per gli Stati Uniti. Il messaggio è stato veicolato all'interno di un post con un immagine inedita del suo personaggio.

A pochi mesi dal debutto del suo primo film da titolare, Mackie sente la responsabilità del ruolo che gli è stato affidato e nella seconda settimana di novembre è tornato a disposizione della produzione per delle riprese aggiuntive realizzate a Los Angeles che andranno a modificare alcune parti di Captain America 4, film che a breve entrerà in piena promozione in vista dell'uscita globale nei cinema.

Il nuovo trailer in attesa di nuove anticipazioni Dopo il trailer lanciato la scorsa estate, l'attesa per Captain America: Brand New World è stata riempita con un un nuovo trailer esteso che ha suscitato nuovi interrogativi tra i fan dei film Marvel.

In un mondo che somiglia a uno scenario di guerra, il protagonista dovrà vedersela con le richieste del presidente degli Stati Uniti - qui Harrison Ford - con nuove minacce e nuovi temibilissimi villain.

Se la clip mostra Hulk Rosso/Thaddeus Ross, sappiamo del ritorno in questo film di Tim Blake Nelson nei panni di Samuel Sterns/Leader, come antagonista principale.

Al debutto del film mancano poco meno di tre mesi e c'è da scommettere che le anticipazioni non sono finite.



