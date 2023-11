The Marvels, la spiegazione del finale e della scena post-credits

Dopo uno scontro disputato negli abissi delle galassie e un ritorno avventuroso sulla Terra da parte della famiglia Khan, quest'ultima si trasferisce in Louisiana nella casa che era stata di Maria e Monica Rambeau al seguito di Carol Danvers/Captain Marvel che tenta di fare pace con sé stessa dopo essersi inflitta trent'anni di esilio. Nella pacifica casa di campagna che aveva fatto da sfondo agli eventi di Captain Marvel, Carol e Kamala Khan stringono un legame più profondo in attesa di capire come recuperare Monica rimasta intrappolata in un'altra dimensione nel tentativo di chiudere lo squarcio aperto da Dar-Benn. Mentre Carol mostra un lato fragile mai visto negli altri titoli del MCU, appare chiaro che buona parte dell'azione passa nelle mani della giovane Ms. Marvel che, forte della sua conoscenza del mondo dei supereroi (di cui è una fan particolarmente entusiasta), si reca a New York per chiamare in causa una vecchia conoscenza del pubblico: Kate Bishop , la giovane eroina con l'arco e le frecce in Hawkeye . La diciannovenne si trova al cospetto di Kamala che le dice di avere qualcosa in mente, un nuovo progetto che le coinvolge entrambe e per il quale sta pensando di chiamare anche la figlia di Ant-Man , Cassie Lang . È molto probabile che questo incontro sia il primo passo della formazione del gruppo dei Giovani Vendicatori , gli Young Avengers di cui si parla da qualche stagione nel mondo dei fan delle storie targate Marvel. Kamala menziona esplicitamente Cassie Lang ma sono molti i giovani eroi introdotti negli ultimi film e serie del MCU: da America Chavez (che ha il volto dell'attrice Xochitl Gomez apparsa in Doctor Strange nel Multiverso della Follia ) a Riri Williams (interpretata da Dominque Thorne che ha esordito in Black Panther: Wakanda Forever).

La scena post credits: il crossover con gli X-Men



Il pubblico che si è recato in sala per vedere The Marvels non ha dovuto attendere fino alla fine dei lunghi credits della pellicola per l'atteso materiale extra che contraddistingue da sempre i lungometraggi Marvel Studios.

Monica Rambeau, che ha incanalato su di sé una enorme quantità di energia cosmica, si risveglia in un ambiente che ricorda un ospedale (o un laboratorio), in ogni caso, in una realtà alternativa dove ritrova Maria, la madre morta di cancro quando era ancora una ragazzina. La donna (che effettivamente ha il volto di Lashana Lynch, attrice già incontrata nel MCU) ha però un'altra identità e indossa una tuta con le stelle che non dirà molto a chi segue il film ma che sarà certamente familiare ai lettori dei fumetti Marvel: si tratta del costume di Binary, uno degli alter ego di Carol Danvers.

Nei fumetti Binary è collegata con l'universo degli X-Men: non stupisce quindi che, preoccupata per la salute della ragazza recuperata dallo spazio (non si sa come), cerchi aiuto da un corpulento uomo in camice bianco che altri non è che Bestia/Hank McCoy, uno dei primi X-Men, che al cinema è interpretato da Kelsey Grammer. Siamo dunque allo Xavier Institute? È questo il punto di contatto tra gli universi nel quale si ambienteranno le prossime storie? Tutto sembra suggerire che il mondo dei film live action degli X-Men sia pronto per confluire in quello dei supereroi Marvel concretizzando l'unione tra Fox e Disney avvenuto dal punto di vista societario già qualche anno fa.

Visto che il prossimo titolo in uscita - a quanto pare, l'unico della stagione 2024 - è Deadpool 3, è lecito aspettarsi parecchie spiegazioni nel prossimo capitolo cinematografico con Ryan Reynolds nel quale fa parte anche Hugh Jackman/Wolverine, uno dei più celebri X-Men.

Sebbene i dati del box office globale riportino risultati tutt'altro che positivi per il trentatreesimo film Marvel, The Marvels va comunque recuperato per non perdere dei passaggi fondamentali per capire in che direzione sta andando la macrostoria che da oltre un decennio appassiona gli spettatori di tutte le età.