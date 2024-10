Il Principe Azzurro, in arrivo il nuovo live-action Disney

Il celebre personaggio sarà il protagonista di un film diretto da Paul King, noto per il suo lavoro su Paddington e Wonka. Secondo quanto riporta Deadline, la pellicola punta a immaginare ex novo l'iconico Principe, che è stato troppo trascurato nella versione animata del 1950. Come riporta Digital Spy, il film non sarà direttamente legata alla storia di Cenerentola, ma cercherà di approfondire il personaggio (che forse sarà interpretato da Chris Hemsworth)

Arriverà prossimamente un nuovo film live-action di Disney che si intitolerà Il Principe Azzurro (l’originale è Prince Charming) e che racconterà la storia del celebre personaggio dell'innamorato di Cenerentola.

Costui sarà il protagonista di uno spin-off diretto da Paul King, noto per il suo lavoro su Paddington e Wonka. Secondo quanto riporta il magazine americano Deadline, il film punta a immaginare ex novo l'iconico Principe, che è stato troppo trascurato nella versione animata del 1950.

Come riportato da Digital Spy, la nuova pellicola non sarà direttamente legata alla storia di Cenerentola, ma cercherà di approfondire il personaggio del principe, offrendogli un'identità distinta e un ruolo per lui inedito: quello da protagonista.

Si tratta di un nuovo approccio per questo personaggio, che a differenza di altre figure della Disney - come il Principe Eric de La sirenetta o il Principe Filippo de La bella addormentata nel bosco - non è mai stato definito da tratti caratteristici né da un racconto personale.

Questo nuovo film si pone come obiettivo proprio questo: esplorare nuovi aspetti del Principe Azzurro, ampliando la narrazione classica che l’ha sempre confinato a un ruolo secondario, quello dell’innamorato sullo sfondo, del deus ex machina che arriva e fa sì che compaia il cartello dell’happy ending, con tanto di “e vissero felici e contenti”. Eppure, chi è che sa come si chiama, qual è il suo vero nome? Ecco. Dunque ci voleva una pellicola che desse al Principe Azzurro l'opportunità di lasciare quella veste (azzurra) da stereotipo per diventare un personaggio vero, in carne e ossa.



Come vedremo nell'ultimo paragrafo di questo articolo, a essere in trattative per interpretarlo nel film Disney diretto da Paul King è niente po’ po’ di meno che Chris Hemsworth.