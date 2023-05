Cenerentola, sta per arrivare la versione horror del classico Disney

È in arrivo il film dell'orrore intitolato “Cenerentola's Curse”, una rivisitazione cruenta e da brivido del cult fiabesco, nonché classico Disney. Ne dà notizia in esclusiva il sito americano Bloody Disgusting, facendo sapere che la pellicola uscirà nell'ottobre 2023 (nonostante le riprese debbano ancora iniziare, previste per il prossimo giugno). Il film sarà distribuito da ITN Studios

È in arrivo il film dell'orrore intitolato Cenerentola's Curse, un'inedita rivisitazione cruenta e da brivido del cult fiabesco nonché classico Disney. Ne dà notizia in esclusiva il sito americano Bloody Disgusting, facendo sapere che la pellicola uscirà nell'ottobre 2023, distribuita da ITN Studios. L'uscita è abbastanza imminente nonostante le riprese non siano ancora in cominciate: sempre secondo quanto riporta Bloody Disgusting, il primo ciak è previsto per il prossimo mese, a giugno.

Ormai è un trend quello di rivisitare classici per bambini in salsa sanguinolenta.



Molti dei classici della letteratura per l’infanzia, tra cui Winnie the Pooh e How the Grinch Stole Christmas, sono stati (ufficiosamente) trasformati in sanguinosi film horror negli ultimi mesi. Cenerentola è dunque un nuovo titolo della lunga lista di fiabe, favole e classici Disney che verranno martoriati e trasformati in qualcosa che il target infantile (per fortuna) mai ha conosciuto e mai dovrà conoscere (tutto è rigorosamente vietato ai minori, chiaramente).



Le riprese inizieranno il mese prossimo nel Regno Unito

Come fa sapere John Squires su Bloody Disgusting, le riprese di Cenerentola's Curse inizieranno il mese prossimo in Gran Bretagna.

Il film è prodotto e diretto da Louisa Warren, mentre la sceneggiatura è a opera di Harry Boxley (Mary Had A Little Lamb). Il cast include Kelly Rian Sanson, Chrissie Wunna e Danielle Scott.



Louisa Warren, produttrice e regista del progetto, ha dichiarato a Bloody Disgusting quanto segue: “Questa è un’interpretazione incredibilmente unica della Cenerentola che tutti amiamo e conosciamo. Ci saranno delle morti davvero orribili per mano sua”.

E aggiunge che tanti amanti del genere horror “si divertiranno un mondo nella mia oscura rivisitazione”.

Il boom di opere dell’orrore che rivisitano storie per bambini

Quello che ormai è a pieno titolo un trend parte dal primo grande scossone datoci da Rhys Frake-Waterfield. Costui è il regista che si sta specializzando in traumi per ex bambini, offrendoci rivisitazioni da brivido di Winnie The Pooh e Bambi.

Il primissimo film del genere è stato Winnie The Pooh: Blood and Honey, la versione splatter dell’orsetto giallo mangia-miele. La tendenza di oggi dipende proprio dal successo riscosso da quella traumatica trasposizione cinematografica, dove stavolta si intende con trasposizione non da romanzo a schermo ma semmai da schermo per bambini a schermo per adulti (e adulti dotati di stomaci forti). Nel film di Rhys Frake-Waterfield ci sono Pooh e Pimpi antropomorfi che vanno a caccia di carne umana, facendo totalmente dimenticare i loro archetipi dolci e pasticcioni, quelli del Bosco dei 100 acri dei libri dello scrittore inglese A. A. Milne. Dopo la partenza di Christopher Robin per il college, Pooh e Pimpi si sentono abbandonati e si avventeranno quindi con ferocia sugli esseri umani.

È toccato anche a Bambi

Dopo l'archetipo - Winnie The Pooh: Blood and Honey - Frake-Waterfield ha deciso di diventare un vero e proprio “serial killer dell'infanzia di tutti noi”, continuando a devastare il nostro immaginario infantile. Si è quindi poi concentrato su Bambi, che per l’occasione è stato intitolato The Reckoning. E pare che la furia di questo "serial killer della nostra infanzia" non si arresterà, come lui stesso ha già promesso: Peter Pan sarà la sua prossima vittima...

La versione horror di Peter Pan

Per quanto riguarda Peter Pan, il produttore Scott Jeffrey ha rivelato a TMZ alla fine del 2022 qualche succulento dettaglio sul progetto, tra cui il titolo: Neverland Nightmare. "Peter Pan sarà molto divertente perché L'Isola che Non C'è sarà come un circo e il tutto sarà una specie di freak show", ha detto il produttore Scott Jeffrey. "Daremo uno sguardo tormentato ad alcuni dei personaggi della storia come Campanellino, lei sarà lì", ha aggiunto.

Anche Heidi ha fatto la stessa fine… E anche Heidi è stata una delle vittime di questa tendenza. Mad Heidi è il film alpino del creatore di Iron Sky, a metà tra l’horror e dark-comedy, che reinterpreta in versione sanguinaria la mitica bambina dei monti.

Tornando a quel Rhys Frake-Waterfield di Winnie The Poo, Bambi e Peter Pan dell’orrore, va notato come il regista sia super attento a non incorrere in problemi legali, motivo per cui, per esempio, nel film Winnie The Pooh: Blood and Honey non è presente il personaggio di Tigro, che non è ancora di pubblico dominio perché non sono scaduti i diritti.

Nel gennaio 2022 Ryan Reynolds su Twitter aveva offerto una parodia dedicata ai film Disney, pubblicando un esilarante video di Winnie-the-Pooh dopo il Public Domain Day dello scorso anno. Il 1° gennaio, giorno comunemente riconosciuto ogni anno come Giornata del Pubblico Dominio, le opere d’arte precedentemente protette dalla legge sul diritto d’autore entrano nel pubblico dominio.

