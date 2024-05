La cerimonia in onore dell'attore australiano, noto come il celebre Thor degli Avengers ora nei cinema con il film Mad Max: Furiosa presentato in anteprima al Festival di Cannes, sarà celebrata da due illustri relatori, il regista George Miller e il collega Robert Downey Jr.

Chris Hemsworth riceverà una stella sulla Hollywood Walk of Fame, l’iconica passeggiata delle celebrità a Los Angeles. La cerimonia in onore della star australiana si terrà oggi, giovedì 23 maggio, in presenza di due illustri relatori: George Miller, il regista di Mad Max: Furiosa, e Robert Downey Jr., il co-protagonista di The Avengers. “La Camera di Commercio di Hollywood è orgogliosa di onorare Chris Hemsworth con una meritata stella”, ha dichiarato l’organizzazione, che ha precisato che il tributo all’attore sarà il 2.781esimo sulla passeggiata. “Chris è noto per le sue straordinarie performance che hanno affascinato il pubblico di tutto il mondo”. La stella dedicata all’attore si aggiungerà quindi a quelle ricevute da altri attori australiani e neozelandesi come Eric Bana, Cate Blanchett, Russell Crowe e Nicole Kidman.