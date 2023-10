Me contro Te, esce il nuovo film Vacanze in Transilvania: cosa sapere

Arriva nelle sale la quinta pellicola con protagonisti Luigi Calagna e Sofia Scalia, la coppia di youtuber molto amata dai giovanissimi. Il duo torna sul grande schermo, sempre per la regia di Gianluca Leuzzi, con un’avventura da brividi nel luogo più spaventoso del pianeta: il castello del conte Dracula in Transilvania. Una commedia per la tutta la famiglia, distribuita da Warner Bros. Pictures, perfetta per Halloween

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



I più piccoli hanno già segnato questa data sul calendario: oggi, 19 ottobre, esce nei cinema Me contro Te - il Film: Vacanze in Transilvania. Si tratta della quinta pellicola con protagonisti Luigi Calagna e Sofia Scalia, conosciuti come i Me contro Te. La coppia di youtuber è amatissima dai giovanissimi ed è diventata un fenomeno nazionale, tanto che i quattro film precedenti si sono rivelati un grosso successo. Ora il duo torna sul grande schermo, sempre per la regia di Gianluca Leuzzi, con un’avventura da brividi nel luogo più spaventoso del pianeta: il castello del conte Dracula in Transilvania. Una commedia per la tutta la famiglia, distribuita nelle sale da Warner Bros. Pictures, perfetta per Halloween.

La trama Dopo il viaggio nella giungla, quindi, questa volta Luì e Sofì voleranno in Transilvania. Perché? Per salvare il mondo, ovvio. Viperiana, Perfidia e la banda dei Malefici, infatti, nel laboratorio ormai abbandonato del Signor S. stanno tramando un piano malvagio per distruggere i Me contro Te e il pianeta: vogliono oscurare il Sole con il prezioso diamante delle paure e rendere la Terra un posto buio e desolato. Il diamante è nascosto nel castello del conte Dracula. Sofì, Luì, Chicco, Tara e Ajar partono per la Transilvania per cercare il cristallo, mentre il Signor S. si mette sulle tracce dei Malefici. I nostri amici dovranno vedersela con il conte Dracula in persona, il suo fedele servitore Patumièr e sua figlia Ombra. Attraverso passaggi segreti, quadri parlanti e nuovi amori, il gruppo imparerà ad affrontare le proprie paure e realizzerà che le diversità sono un valore, non un limite, e non bisogna temerle. vedi anche Me contro Te - Il film, Missione giungla: 8 cose da sapere. FOTO

I temi del film La missione di Luì e Sofì, quindi, questa volta è duplice: evitare di finire sovrastati dalla paura e che il mondo diventi un posto buio e triste. Una missione che i Me contro Te, in questa comedy fantasy, portano avanti con il consueto stile dinamico pensato per i bambini, tra avventure, mini misteri, spauracchi, risate, canzoni, balli, buoni sentimenti, commedia e slapstick. Stavolta "la sfida era realizzare un film ambientato in un contesto 'spaventoso' e al tempo stesso buffo. Speriamo di esserci riusciti, il conte Dracula è uno dei personaggi più divertenti della storia", ha spiegato Sofia Scalia. “Cerchiamo di raccontare in modo leggero temi molto attuali – hanno raccontato lei e Luigi Calagna all’Ansa –. Infatti in questo film c'è anche il confronto generazionale tra genitori e figli, con il conte Dracula e sua figlia che - pur avendo due visioni del mondo molto diverse - trovano il modo di comprendersi. Poi parliamo delle paure che ognuno di noi dovrebbe cercare di superare e dell'amicizia, che ci accompagna in tutti i capitoli di questa saga". Un altro tema, ha aggiunto il regista Gianluca Leuzzi (che ha diretto tutti i film dei Me contro Te e la loro serie su Prime Video), “è quello della diversità vista come valore". vedi anche Me contro Te - Vacanze in Transilvania, il teaser trailer

Il cast Nel cast, oltre a Luigi Calagna e Sofia Scalia, c’è Pierpaolo Zizzi nei panni del Signor S., Martina Palmitesta in quelli di Viperiana, Antonella Carone in quelli di Perfidia. Angelo Donato Colombo è il conte Dracula, Amy Boda è la figlia Ombra, Nicola Pavese è Chicco, Michele Savoia è Pongo, Angelica Furlato è Tara. Tra gli attori anche Massimiliano Vado, Valentina Tomada, Gennaro Pelliccia, Nicola Pavese e Gianluca Briganti. Me contro Te - il Film: Vacanze in Transilvania, da un soggetto di Luigi Calagna e Sofia Scalia, è stato scritto da Emanuela Canonico, Andrea Boin, Luigi Calagna, Sofia Scalia e Gianluca Leuzzi. Tra le principali fonti d'ispirazione per la storia “c'erano Scooby Doo, la Famiglia Addams, Frankenstein Jr” e “io ho pensato subito anche a un manga come Carletto principe dei mostri”, ha rivelato Leuzzi. La fotografia è di Vito Trecarichi, il montaggio di Davide Cerfeda, la scenografia di Mario Torre, i costumi di Tecla Turiaco. Le musiche originali del film sono di Matteo Curallo. La pellicola, che dura 69 minuti, è una produzione Warner Bros Entertainment Italia, Colorado Film Production e Me contro Te.

Alcune scene di Me contro Te - il Film: Vacanze in Transilvania - ©Webphoto

I cinque film Me contro Te - il Film: Vacanze in Transilvania è il quinto capitolo della saga. Per presentarlo, Sofì e Luì stanno girando l’Italia per incontrare i piccoli fan (che vanno soprattutto dai 5 ai 10 anni). Sono già stati a Palermo e a Roma, oggi saranno a Napoli. Poi il 20 ottobre a Firenze, il 21 a Bologna e Modena, il 22 a Bergamo, Vimercate, Brescia e Milano. I quattro film precedenti, usciti dal 2020 a inizio 2023, hanno incassato in totale circa 23 milioni di euro. Il debutto cinematografico della coppia è avvenuto con Me contro Te - Il film: La vendetta del Signor S, uscito nel gennaio del 2020 e arrivato in vetta al botteghino con un incasso totale di oltre nove milioni di euro. “Il primo film era una sorta di grande capitolo di ciò che facevamo sul web, ma adesso al cinema diamo spazio ai nuovi personaggi, a nuove location, per trovare nuovi stimoli e poter arrivare sempre a un nuovo pubblico", ha spiegato il duo. Nell’agosto del 2021 è arrivato Me contro Te - Il film: Il mistero della scuola incantata, che ha incassato circa 5 milioni di euro. Il terzo capitolo, Me contro Te - Il film: Persi nel tempo, è uscito a gennaio 2022 e ha incassato oltre 3,4 milioni di euro. A gennaio 2023 è arrivata la quarta pellicola, che ha fruttato al botteghino quasi 5 milioni di euro: Me contro Te - Il film: Missione giungla. Oggi, 19 ottobre 2023, esce Me contro Te - il Film: Vacanze in Transilvania. Molti si aspettano che gli incassi di questa quinta avventura possano aiutare a risollevare il box office delle pellicole italiane: “Gli altri ci hanno affidato questo compito che non volevamo – ha detto, scherzando, Luigi Calagna in un incontro con la stampa –. Ovviamente siamo super orgogliosi e felicissimi dei risultati, speriamo continuino”. vedi anche Me contro Te: Il Film - Vacanze in Transilvania, le date del tour

Chi sono i Me contro Te I Me contro Te, come detto, sono Luigi Calagna e Sofia Scalia: originari di Palermo, vivono a Milano, hanno 30 e 26 anni, sono una coppia sul lavoro e nella vita e si sposeranno a dicembre. Con il loro stile scanzonato e all'insegna del gioco e l'ottimismo, hanno conquistato prima YouTube, poi il cinema e infine la televisione. Sul web hanno debuttato nel 2014, mentre la serie tv Me contro te - La famiglia reale è uscita su Prime Video (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) nel 2022 ed è stata rinnovata per una seconda stagione. In dieci anni di attività, hanno raccontato, il rapporto con il loro pubblico è cambiato: "I nostri primi fan ora sono adolescenti – ha detto Luigi Calagna con un sorriso –. La nostra missione rimane intrattenere e soprattutto raccontare storie, dal web al cinema alla tv, dove con la serie utilizziamo più un linguaggio da sitcom". Rispetto agli inizi, ha aggiunto Sofia Scalia, "adesso i bambini, attraverso i social network, sono molto interessati anche alla nostra vita, alla nostra casa, ai nostri amici". E a chi gli ha chiesto se hanno paura che il loro “fenomeno” si esaurisca, il duo ha risposto: “Non è una cosa che ci spaventa. Non avremmo mai immaginato di raggiungere questi risultati, è tutto avvenuto in maniera graduale, abbiamo costruito il nostro percorso pian piano, siamo consapevoli di essere artefici del nostro destino”.