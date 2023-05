Me contro Te - Vacanze in Transilvania, il teaser trailer

La coppia di youtuber, amatissima dai più piccoli, annuncia l’uscita di un nuovo film, disponibile nelle sale dal 19 ottobre. Online le prime immagini Condividi

Sono iniziate le riprese del nuovo film del duo di youtuber Luì e Sofì: Me Contro Te – Vacanze in Transilvania, disponibile nelle sale cinematografiche italiane a partire dal 19 ottobre 2023. L'annuncio del nuovo film, diretto da Gianluca Leuzzi, è stato accompagnato da un teaser trailer, rilasciato nella giornata di giovedì 25 maggio, in anteprima assoluta, sui profili social ufficiali dei Me Contro Te.

Le riprese del nuovo film I campioni del Box Office Luigi Calagna (classe 1992), e Sofia Scalia (del 1997), in arte Luì e Sofì, tornano sul grande schermo con un nuovo progetto, già molto atteso da tanti bambini. Il film, che sarà distribuito nelle sale da Warner Bros. Pictures a partire dal 19 ottobre, giusto in tempo per la festività di Halloween, si intitola Me Contro Te Il Film – Vacanze in Transilvania. Le riprese del film (il quinto, per la coppia di youtuber) sono da poco cominciate nella città di Roma e dureranno circa cinque settimane. I due protagonisti, e i piccoli spettatori assieme a loro, si troveranno questa volta immersi in un’atmosfera da brividi, nel luogo più macabro e spaventoso di tutti: il Castello del Conte Dracula in Transilvania. approfondimento Me contro Te - Il film, Missione giungla: 8 cose da sapere. FOTO

Me contro Te Il Film - Vacanze in Transilvania: tutto quello che c’è da sapere Perfidia (Antonella Carone) e la banda dei Malefici si sono riuniti nel laboratorio abbandonato del Signor S. per mettere in atto un nuovo piano malvagio contro il mondo: il perfido gruppo, ha intenzione di oscurare il sole, usando un prezioso diamante che si trova però nel luogo più oscuro e spaventoso del pianeta terra, il castello del Conte Dracula in Transilvania. È così che Luì e Sofì, assieme a Chicco (Nicola Pavese) e Tara (Angelica Furlato) si mettono in viaggio per la Transilvania, con l’obiettivo di raggiungerla prima del gruppo di Malefici. Ma una volta arrivati, gli eroi dovranno fare i conti proprio col Conte Dracula, accompagnato dal suo servitore, Patumièr, e da sua figlia Ombra. I Me Contro Te affronteranno così una sfida fatta passaggi segreti e dipinti parlanti, imparando una cosa molto importante, ovvero che le diversità sono sempre un valore aggiunto e mai un limite e che, per questo, non bisogna mai temerle. Da un soggetto di Luigi Calagna e Sofia Scalia, Vacanze in Transilvania è scritto da Emanuela Canonico, Andrea Boin, Luigi Calagna, Sofia Scalia e Gianluca Leuzzi. La fotografia del film è di Vito Trecarichi, il montaggio di Davide Cerfeda, la scenografia di Mario Torre e i costumi di Tecla Turiaco. Le musiche, originali, sono di Matteo Curallo. GUARDA ANCHE Tutti i video su cinema e film

Il teaser trailer Giovedì 25 maggio, la pagina Instagram ufficiale dei Me Contro Te, ha pubblicato uno scatto inedito di Luì e Sofì, rivelando ai tanti piccoli fan l’uscita di un nuovo progetto: «Il film Vacanze in Transilvania sarà al cinema dal 19 ottobre per vivere insieme l’Halloween più spassoso di sempre». Nel teaser trailer, il gruppo dei Me Contro Te, vestito a tema Halloween, si trova a fare “dolcetto o scherzetto” in un luogo spettrale, situato di fronte ad un grande portone perché, come dice Luì, «Grande portone significa grande cesta delle caramelle». All’apertura della grande e paurosa porta, i Me Contro Te si saranno però costretti a fare i conti con una nuova spaventosa sorpresa.