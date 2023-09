Me contro Te: Il film - Vacanze in Transilvania, le date del tour

In occasione dell’uscita della pellicola, Sofì e Luì gireranno l’Italia per incontrare i fan: da Palermo e Milano

Manca poco più di un mese ad Halloween ma Sofì e Luì sono già pienamente entrati nel vivo dell’atmosfera. Me contro Te: Il film - Vacanze in Transilvania è la nuova pellicola della coppia che ha conquistato YouTube divenendo un fenomeno mediatico di portata nazionale.

Dopo il viaggio nella giungla, Sofì e Luì dovranno affrontare una nuova missione, questa volta in Transilvania, regione della Romania divenuta celebre per il castello di Bran che avrebbe ispirato la leggenda di Dracula, uno dei protagonisti horror più popolari di sempre.

In occasione dell’uscita del film, Sofì e Luì gireranno l’Italia per incontrare i fan: da Palermo a Milano passando per Napoli, Firenze e Bergamo.

Ecco le date del tour :

: 14 ottobre, Palermo

15 ottobre, Roma

19 ottobre, Napoli

20 ottobre, Firenze

21 ottobre, Bologna

21 ottobre, Modena

22 ottobre, Bergamo

22 ottobre, Vimercate

22 ottobre, Brescia

22 ottobre, Milano

Questa la trama ufficiale di Me contro Te: Il film - Vacanze in Transilvania: “Sofì e Luì insieme ai nostri amici Tara, Chicco e Ajar dopo la giungla devono andare in Transilvania nel castello del Conte Dracula per rubare il Diamante e fermare il piano malefico di Perfidia e Viperiana! Con loro ci saranno anche Pongo, il Signor S e tanti nuovi amici!!”.