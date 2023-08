Studio Ghibli, tre profumi ispirati ai film di Hayao Miyazaki

In attesa dell'arrivo in Italia di Il ragazzo e l'airone, lo Studio Ghibli ha creato tre profumi con essenze ispirate ai suoi film. Una notizia e un’occasione imperdibile per i fan dei capolavori di Hayao Miyazaki e soci. Per ora i profumi disponibili, creati in collaborazione con il brand giapponese Fernanda, sono tre e sono dedicati a Kiki – Consegne a Domicilio, I sospiri del mio cuore e Il Castello Errante di Howl.