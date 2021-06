Maneskin, Damiano e Thomas si baciano in diretta su tv polacca. VIDEO

Il frontman del gruppo e il chitarrista si sono baciati in occasione di un concerto in Polonia. "Pensiamo che a tutti dovrebbe essere permesso di farlo senza alcun timore. L'amore non è mai sbagliato", ha fatto sapere la band dai suoi canali social ufficiali

Un bacio in diretta tv, durante il Polsat SuperHit Festiwal 2021, in Polonia, per dire che "l'amore non è mai sbagliato" e per riconoscere i diritti della comunità LGBTQIA+. Protagonisti dell’episodio sono Damiano David, il frontman dei Maneskin - il gruppo che ha trionfato all'Eurovision Song Contest 2021 (FOTOSTORIA) - e Thomas Raggi, il chitarrista della band.