Rock and Roll Hall of Fame, i 16 artisti inseriti nel 2024. FOTO

3/17 ©Getty

Anche Cher entra da quest’anno nella Rock and Roll Hall of Fame. Cher è lo pseudonimo di Cherilyn Sarkisian LaPierre. Cantautrice, attrice, produttrice discografica e conduttrice statunitense, Cher non era mai stata presa in considerazione per l’ingresso nella Hall of Fame, né come solista, né come membro del duo Sonny and Cher. 4 mesi fa aveva detto a Kelly Clarkson: “Non ci entrerei manco se mi dessero un milione di dollari. E non cambierò idea, mai. Possono andare a quel paese”



Liam Gallagher contro la Rock & Roll Hall of Fame che ha nominato gli Oasis