L'anno scorso l'attore aveva parlato dell'eventualità di entrare in politica come di “una vaga ipotesi” ma alcuni mesi fa ha rivalutato l’ipotesi, facendola diventare ben più solida. “Vi farò sapere a breve”, ha dichiarato il divo. La sua candidatura alla carica di Governatore del Texas sarebbe la seconda da parte di una star di Hollywood, dopo Arnold Schwarzenegger (che è stato alla guida dello Stato della California). Nulla di nuovo per gli USA, il cui 40° Presidente è stato l’attore Ronald Reagan

Matthew McConaughey sta per decidere se candidarsi o meno alla carica di Governatore del Texas. “Vi farò sapere a breve” ha dichiarato il divo, che già un anno fa aveva parlato dell'eventualità di entrare in politica.

Ma se allora si trattava soltanto di un'eventualità dalla probabilità molto bassa, da lui stesso definita soltanto come “una vaga ipotesi”, stavolta le cose sembrerebbero cambiate. Alcuni mesi fa l'attore ha rivalutato l’ipotesi, facendola diventare ben più solida di quella che era. “È qualcosa cui ho pensato per 20 anni, e so cosa voglio fare, ma mi sto tenendo stretto la mia risposta? No. È una nuova leadership per la quale ho davvero diligentemente studiato, esaminato, interrogandomi su cosa sia, cosa sarebbe per me. La domanda non è ‘Ehi, pensi che potrei vincere?’ No. Parliamo di cos’è la politica del Texas. Di una dichiarazione politica. Sono un narratore. Sono un amministratore delegato. Ma essere amministratore delegato di uno Stato? Sono attrezzato al meglio per gli abitanti dello Stato, per la mia famiglia e per me stesso? C’è un grande sacrificio che deriva dalla decisione. Questo è quello che ho fatto, e non c’è niente da anticipare. Vi farò sapere a breve”, queste le parole di Matthew McConaughey.



Parole sibilline e criptiche? Non sembrerebbero, affatto… Tra le righe si legge “solo” un dubbio amletico, relativo alle proprie capacità. In maniera molto responsabile e matura, la star si domanda se lui sia la persona giusta per rappresentare uno Stato.



Il verdetto non arriverà comunque tra troppo tempo, dato che la scadenza per la presentazione della candidatura a Governatore del Texas è prevista per il 13 dicembre. Entro quella data, la decisione di McConaughey dovrà quindi essere rivelata ufficialmente. Diciotto giorni, questo è il lasso di tempo che ci separa dal Matthew McConaughey attore al (forse) Matthew McConaughey Governatore. Il fatidico giorno è alle porte e i fan dell’attore nato a Uvalde (che naturalmente è in Texas) aspettano questa rivelazione più del giorno in cui si addobberà l’albero di Natale, per dire.



Seguirà le orme del collega Schwarzy?

Nel caso Matthew McConaughey si candidasse davvero alla carica di Governatore del Texas, vorrebbe dire che l'attore di Dallas Buyers Club ha seguito le orme di un altro collega, ossia Arnold Schwarzenegger.

La sua candidatura alla carica di Governatore di uno Stato sarebbe infatti la seconda da parte di una star di Hollywood, dopo Schwarzy (che abbiamo visto per anni alla guida dello Stato della California). Nulla di nuovo per gli USA, il cui 40° Presidente fu l’attore Ronald Reagan… Per quanto riguarda invece le colleghe di Hollywood, recentemente è stata diffusa la notizia dell'eventualità di un'entrata in politica da parte dell'attrice Alyssa Milano.

L’attrice, doppiatrice, stilista ed ex cantante statunitense - che esordì sullo schermo da bambina, nel ruolo di Samantha nella sitcom Casalingo Superpiù, diventando negli anni Novanta una delle protagoniste di Melrose Place e di Streghe (in quest’ultima serie ha interpretato fino al 2006 Phoebe Halliwell, una delle protagoniste principali) - lo scorso giugno ha confermato le voci relative alla sua entrata in politica.

“Mi candiderò nel 2024” ha dichiarato Alyssa Milano all’intervistatore di The Hill, il giornale di notizie politiche con sede a Washington. “Sto valutando il 4° distretto della California per correre potenzialmente contro McClintock. Credo ci vorrà qualcuno con un nome riconoscibile e tasche profonde per essere in grado di correre contro McClintock, per questo ci sto pensando”, ha aggiunto. L’attrice nel 2024 potrebbe concorrere quindi al Congresso degli Stati Uniti.



L’attuale Governatore del Texas

Attualmente il governatore del Texas è il repubblicano Greg Abbott, governatore uscente che è dato come favorito. La sua rielezione viene considerata probabile. Per adesso c'è solo il candidato democratico Beto O'Rourke ad aver annunciato l'intenzione di sfidare Abbott per essere eletto alla carica.

Intanto McConaughey non se ne sta “zitto e buono” (per dirla con i Måneskin, dato che oramai la nostra band fiore all'occhiello è famosa perfino in Texas): l'attore ha puntato il dito sulla speculazione e sulla cattiva gestione di questi anni di governatorato, facendo leva sul malcontento dei texani.

Inoltre la sua popolarità batte chiaramente 10 a zero quella degli altri due eventuali sfidanti, a conti fatti. Una mega star hollywoodiana vincitrice di Oscar e premiprestigiosi del calibro di McConaughey è abbastanza inarrivabile per quanto concerne la rinomanza.

I sondaggi inoltre premiano l'attore per il suo impegno sociale, in particolare per il suo operato con la sua Just Keep Livin’ Foundation.