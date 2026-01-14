La vincitrice del premio Oscar Zoe Saldaña è ufficialmente l’attrice con i maggiori incassi di tutti i tempi grazie al film Avatar: Fuoco e cenere, il terzo capitolo della saga di James Cameron. La star statunitense ha inoltre recitato nelle prime tre pellicole con i maggiori incassi di tutti i tempi: Avatar del 2009, Avengers: Endgame del 2019 e il sequel Avatar – La via dell’acqua del 2022, che occupano rispettivamente il primo, il secondo e il terzo posto. Saldaña è anche la prima attrice presente in quattro film che hanno incassato più di due miliardi di dollari a livello globale, compreso Avengers: Infinity War del 2018. Oltre alla pellicola Avatar e alle altre apparizioni nel Marvel Cinematic Universe nel ruolo di Gamora in ben tre film della saga Guardiani della Galassia, l’attrice ha anche interpretato Nyota Uhura nella trilogia di Star Trek, che ha incassato oltre un miliardo di dollari in tutto il mondo. Nel 2024, gli incassi globali dell’attrice hanno superato i 14 miliardi di dollari, risultato che l’ha fatta posizionare al terzo posto nella classifica degli incassi dopo le altre star dell’MCU Scarlett Johansson e Samuel L. Jackson. Tuttavia, Saldaña ha conquistato il primo posto dopo Avatar: Fuoco e cenere, che finora ha incassato 1,23 miliardi di dollari. Secondo le stime di The Numbers, i film con l’attrice hanno incassato complessivamente 15,47 miliardi di dollari. “Voglio solo esprimere la mia più sincera gratitudine per lo straordinario percorso che mi ha portata a diventare l’attrice cinematografica con i maggiori incassi di tutti i tempi”, ha detto l’attrice in un video sui social. “Un risultato reso possibile interamente dagli incredibili franchise e dai collaboratori di cui ho avuto la fortuna di far parte, a ogni regista che ha riposto la sua fiducia in me”. Saldaña ha poi elogiato J.J. Abrams, regista di Star Trek, Joe e Anthony Russo, registi di Avengers, James Gunn, regista di Guardiani della Galassia, e James Cameron, regista di Avatar, “per aver creduto nel mio potenziale, per aver visto in me qualcosa che non avevo sempre visto in me stessa e per avermi spronata a essere sempre all'altezza della situazione. La vostra fede, la vostra guida e la vostra visione plasmano non solo questi film, ma anche me come artista”. Infine, ha ringraziato i fan di tutto il mondo. “Il vostro incrollabile supporto, la vostra passione e la vostra lealtà sono il vero fondamento di questo traguardo”, ha detto. “Niente di tutto questo esisterebbe senza il vostro continuo supporto, con cuore aperto ed entusiasmo. Questo traguardo appartiene a tutti noi e vi sono profondamente grata e profondamente onorata. E che la prossima a battere il record sia un'altra donna!”.